กองทัพอากาศ ชวนวิ่ง “AIR FORCE RUN 2023” จ.สระบุรี 27 ส.ค. นี้ สร้างการรับรู้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนฯ จากดอนเมืองไปมวกเหล็ก

วันนี้(27 มิ.ย.)ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน แถลงข่าวความพร้อมในการจัดกิจกรรม วิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2023 : NKRAFA HALF MARATHON (แอร์ฟอร์ซรัน 2023 : นัคราฟ้า ฮาล์ฟ มาราธอน) โดยมี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการย้ายที่ตั้ง โรงเรียน นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, พลตำรวจตรี สุรพงษ์ อริยะมงคล เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พลอากาศโท สิทธิศักดิ์ สายเงิน หัวหน้าคณะทำงานจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2023 ร่วมในการแถลงข่าวพลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า จากแผนงานของกองทัพอากาศที่ได้ ปรับย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จากที่ตั้งดอนเมืองไปสู่ที่ตั้งใหม่ ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการย้ายเข้าสู่ที่ตั้งใหม่ และเริ่มเปิดการศึกษาเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้ว สำหรับโรงเรียน นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพอากาศ รวมถึงได้ผลิตบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 นับถึงเวลานี้ เป็นเวลา 70 ปี เดิมนั้นชื่อ “โรงเรียนนายเรืออากาศ” ถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระราชทานนามใหม่ให้แก่โรงเรียนนายเรืออากาศแห่งใหม่ ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ว่า “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” มีความหมายว่า โรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่ รัชกาลที่ 9 เป็นเวลาถึง 70 ปี ที่โรงเรียนนายเรืออากาศได้อยู่ ณ ถิ่นดอนเมืองแห่งนี้ และในวันนี้ โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช ได้ย้ายสู่ ที่ตั้งใหม่ ณ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อย่างสมเกียรติ สมภาคภูมิ สง่างาม สมกับคำว่า “ตำนานแห่งทุ่งดอนเมืองสู่ ความรุ่งเรือง ณ มวกเหล็ก”“ย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถือเป็นวาระสำคัญของกองทัพอากาศ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งในกองทัพอากาศ บรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือส่วนราชการและพี่น้องประชาชนชาวสระบุรี และใกล้เคียง จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมและการแถลงข่าวในวันนี้” พลอากาศเอก อลงกรณ์ ฯ กล่าวพลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จากที่ตั้งดอนเมือง ไปสู่ที่ตั้งใหม่ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานรอบที่ตั้งและภาคประชาชน พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติให้แก่พี่น้องประชาชน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวสระบุรี และจัดหารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมการกุศลและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งมุ่งเน้นสร้างสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือแก่กำลังพล ข้าราชการชั้นผู้น้อย ครอบครัว ที่ต้องปรับย้ายถิ่นฐานมาปฏิบัติราชการ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Training Camp, กิจกรรม OPEN HOUSE และกิจกรรมวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2023 : NKRAFA HALF MARATHON มั่นใจว่าทุกคนคงเคยได้เข้าร่วม หรือเคยได้ยินกิตติศัพท์ ชื่อเสียง และประทับใจงานวิ่ง AIR FORCE RUN ที่เคยจัดมาพลอากาศโท สิทธิศักดิ์ สายเงิน หัวหน้าคณะทำงานจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2023 กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานว่า งานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ชื่อ AIR FORCE RUN 2023 : NKRAFA HALF MARATHON ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้ Concept ที่ว่า THE NEXT LEVEL คือยกระดับงานวิ่งเหนือเพดานบินเดิม หรือพัฒนาการจัดงานวิ่งให้ดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล โดยนำคุณลักษณะของ “นักเรียนนายเรืออากาศ” คือ STRONG / SMART / FUTURISTIC สีฟ้าเหลืองซึ่งเป็นสีประจำสถาบัน และอาคารกองบัญชาการโรงเรียนหลังใหม่ มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ ทั้งในเรื่องของโลโก้การแข่งขัน เสื้อที่ระลึก ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล จึงทำให้งานออกแบบทั้งหมด มีความสวยงาม โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะงานวิ่งครั้งนี้เท่านั้นการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 5 กิโลเมตร (Fun Run), 10 กิโลเมตร (Mini Marathon) และ 21 กิโลเมตร (Half Marathon) โดยเส้นทางวิ่งทุกระยะ ครั้งนี้ถือเป็นพิเศษ โดยจะเน้นเส้นทางวิ่งภายในโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ชมสถานที่ บรรยากาศ ความสวยงามภายในโรงเรียน และจะมีเส้นทางที่วิ่งเข้าไปยังชุมชนมวกเหล็กด้วย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ และชมความสวยงามของอำเภอมวกเหล็ก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับประเทศ ส่วนการจัดกลุ่มอายุของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน มีการจัดกลุ่มอายุตามมาตรฐานสากล และงานวิ่งนี้ถือเป็นงานแรก ๆ ที่ได้มีการจัดประเภทอายุมากกว่า 70 ปี ไว้ด้วย เพราะปัจจุบันมีกลุ่มผู้สูงอายุที่รักสุขภาพ มีสุขภาพแข็งแรง และเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งอย่างสม่ำเสมอนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวขอบคุณกองทัพอากาศ ที่เห็นความสำคัญของจังหวัดสระบุรี และอำเภอมวกเหล็ก และได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสระบุรี ในการรองรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พลตำรวจตรี สุรพงษ์ อริยะมงคล เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การแข่งขัน AIR FORCE RUN โดยกองทัพอากาศ จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ทางกองทัพอากาศ มีนโยบายในการยกระดับการจัดการแข่งขัน ให้สามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น จึงได้ส่งหนังสือขอรับรองการแข่งขันและตรวจวัดเส้นทางโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้เข้ากับ Concept : THE NEXT LEVEL โดยทางสมาคมได้ทำการส่งเจ้าหน้าที่ และกรรมการผู้เชี่ยวชาญไปทำการตรวจวัดเส้นทางการแข่งขัน ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งระยะการแข่งขันถูกต้องตามกฎของสหพันธ์ แล้วจะมีการออกหนังสือรับรองการแข่งขัน AIR FORCE RUN 2023 ในครั้งนี้ต่อไป จึงถือได้ว่าการแข่งขัน Air Force Run 2023 ได้ถูกบริหารจัดการเส้นทางและการแข่งขันตามมาตรฐานที่ทางสมาคมกีฬากรีฑากำหนด และถือเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรม ที่จะพา Air Force Run 2023 เดินไปสู่มาตรฐานใหม่ ในระดับนานาชาติอย่างแท้จริงสำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรม AIR FORCE RUN 2023 : NKRAFA HALF MARATHON ได้ที่เฟซบุ๊ก “AIR FORCE RUN”