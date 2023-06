มธ.ฉลอง 90 ปีจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ โชว์ศาสตร์เด่นยาวถึงมิ.ย. 67

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 90 ชูมุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่ -ทลายกำแพงการเรียนรู้ของประชาชน นำศาสตร์โดดเด่นจัดกิจกรรมครบทั้ง วิชาการนานาชาติ นวัตกรรม ศิลปะการแสดง ประชุมระดับโลก มหกรรมสุขภาพ ต่อเนื่องถึงมิ.ย.67วันนี้(27มิ.ย.) รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าว “90 ปี Thammasat Toward” เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 90 ว่า นับเป็นวาระสำคัญที่เน้นย้ำความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้นำทางวิชาการของประเทศ ผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ในระยะแรกที่เป็นตลาดวิชา มุ่งการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์และกฎหมาย มาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน และก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ ขยายจำนวนคณะมากขึ้นอย่างโดดเด่น ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี และศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ มีงานวิจัย การบริการสังคมและประชาชน นักศึกษาแข่งขันได้ในเวทีโลกประสบความสำเร็จกวาดรางวัลมากมายด้านรศ.ดร.พิภพ อุดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีทั้งสิ้น 28 คณะ ครอบคลุม 300 หลักสูตร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำในทุกวงการ มีเจตนารมณ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนและทลายกำแพงการเรียนรู้ เป็น “ตลาดวิชาในยุคดิจิทัล” โดยมีหลักสูตรออนไลน์ให้ทุกคนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มีเครดิตแบงก์สะสมคะแนนไว้ในอนาคต เพราะขณะนี้ “ความรู้อายุสั้น แต่คนอายุยืน” สิ่งที่เราเคยเรียนมาไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ธรรมศาสตร์จึงมีพันธกิจให้ทุกคนกลับมาเติมเต็มความรู้ที่ต้องการได้เพิ่มขึ้นตลาดเวลาทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 89 ปี เรากำลังมุ่งสู่ปีที่ 90 จะจัดกิจกรรมใหญ่ทุกเดือนไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2567 ครอบคลุมทุกศาสตร์ทั้งเสวนาวิชาการ บริการประชาชน กีฬา ศิลปะวัฒนธรรม ฯลฯ กิจกรรมแรกขึ้นจัดเมื่อ 26-27 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมวิชาการนานาชาติ the 1st International Conference in Palliative Care and Family Health Nursing (1st ICPC&FHN) มีสถาบันการศึกษาต่างประเทศร่วม 12 แห่ง และผู้เข้าร่วมกว่า 300 คนส่วนในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ จะมีการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ โดยสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นผลงานออกแบบสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น จะมีทูตหลายประเทศเข้าร่วมงานนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาพายเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดให้ทุกมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขัน การให้นักเรียนมัธยมแสดงความสามารถพิเศษและนำมาเป็น Portfolio ได้ หรือการแจกคูปองการเรียนออนไลน์ฟรีเพื่อให้ครูอาจารย์ทั่วประเทศยกวิทยฐานะ การช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน และ มหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นต้นด้าน รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มุ่งนำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีมาให้บริการประชาชน สืบสานจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และในโอกาสครบ 90 ปี มีการจัดกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพ” ในวันที่ 13-15 ธ.ค.66 โดยเป็นความร่วมมือของคณะสุขศาสตร์ 7 คณะและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการสุขภาพ ดูแลแนะนำ และบริการประชาชนรศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความสำคัญวิชาการ งานวิจัย การเพิ่มอันดับในเวทีโลกและขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ผ่านมาส่งเสริมทุนการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาไปเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ล่าสุดมีมหาวิทยาลัยในสหภาพยุโรปประสงค์ให้ทุนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปศึกษาต่อและมีทุนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกาด้วย