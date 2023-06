“รังสิมันต์” ประกาศข่าวดี เตรียมรับทายาท “โรม จูเนียร์” โพสต์คลิปคู่ภรรยา ระบุไม่มีคำใดอธิบายความสุขได้เพียงพอ

วันนี้ (10 มิ.ย.) นายรังสิมันต์ โรม ว่าที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความประกาศข่าวดี เตรียมตัวเป็นคุณพ่อมือใหม่ หลังทราบผลตรวจว่าภรรยา “อิวาน่า คูร์เนียวาติ (Ivana Kurniawati)” ชาวอินโดนีเซีย ตั้งครรภ์ โดย นายรังสิมันต์ เขียนข้อความระบุว่า “The words can’t express how happy we are” พร้อมอิโมจิรูปหัวใจและรูปเด็กทารก ซึ่งมีความหมายว่า “ไม่มีคำพูดได้สามารถอธิบายความสุขของพวกเราได้ในตอนนี้”ขณะที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มาร่วมแสดงความยินดีด้วยการเขียนข้อความว่า “Welcome to the club” พร้อมแท็กชื่อนายรังสิมันต์และภรรยาด้วย ซึ่งมีความหมายว่า “ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรม”โดยคลิปที่นายรังสิมันต์โพสต์นั้น เป็นภาพตนนอนข้างภรรยา มีข้อความขึ้นว่า “คุณจะ เป็นพ่อ” พร้อมสีหน้างัวเงียแล้วตาสว่างตกใจทันทีที่เห็นที่ตรวจครรภ์ที่ภรรยาชูให้ดู จนต้องยิ้มออกมาด้วยความดีใจ จากนั้นภาพตัดไปที่ผลอัลตราซาวนด์อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ และปิดท้ายด้วยภาพเซลฟีนายรังสิมันต์และภรรยา ชูผลตรวจจากที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีด