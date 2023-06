สุดว้าว ! ททท.ภาคกลาง จัดคาราวาน BCG Road Trip จาก 'ภูผา สู่มหานที '

บริเวณหน้าอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนคาราวานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์ BCG Road Trip ในรูปแบบรักษ์โลกพลังงานใหม่ ภายใต้ชื่อ ‘คาราวาน C2 Connect Plus 2023’ จากภูผา สู่มหานที เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี- นครราชสีมา​-นครนายก-ปราจีนบุรี​-ระยอง ระหว่างวันที่ 2-5 มิ.ย.2566 โดยมีตัวแทนภาคเอกชน ที่เป็นพันธมิตรเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนโครงการฯ เข้าร่วมในพิธีได้แก่ บริษัท เกรทวอลล์มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (GWM),เที่ยวไทย ฯลฯ , ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ,บริษัท วิริยะประกันภัย (จำกัด) มหาชน และโปรทัวร์ แอนด์อีเว้นท์ ทั้งนี้ยังมึผู้ขับขี่รถยนต์ Haval รุ่น H6 และ Jolion เข้าร่วมกิจกรรม 25 คัน 60 คน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง ททท.กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากภูมิภาคภาคกลาง สู่ภาคตะวันออก เพื่อนำเสนอเมนูประสบการณ์ใหม่เชื่อมโยงแนวคิด Trendy C2 ของภูมิภาคภาคกลาง พร้อมสร้างพันธมิตรใหม่ และเพิ่มจุดขายสินค้าบริการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด BCG Model มุ่งเน้นการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศให้เกิดความยั่งยืน ได้กำหนดแนวทางที่จะผลักดันให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว เปิดประสบการณ์ สร้างกระแสให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวบ่อยครั้งขึ้น พร้อมเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับชูคุณค่าทรัพยากรที่มีอยู่ ด้วยการนำเสนอเรื่องราวในมุมมองใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค ต่อยอดมาตรฐานของสินค้าให้เกิดความเข้มแข็งควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับชูคุณค่าทรัพยากรที่มีอยู่และส่งเสริมภาพลักษณ์ของภูมิภาคภาคกลาง รวมถึงภูมิภาคอื่นด้วย พร้อมต่อยอดความเข้มแข็งควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้นำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) พร้อมทั้งลดของเสียให้มากที่สุด (Zero Waste)ที่สำคัญกิจกรรมนี้ คือ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำคณะผู้ขับขี่รถยนต์ไฮบริด ยี่ห้อ Haval ร่วมขบวนคาราวาน จำนวน 25 คัน รวม 60 คน จึงขอขอบคุณนักท่องเที่ยวที่มีใจรักในการเดินทางทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้การท่องเที่ยวภายในประเทศเกิดความคึกคัก สร้างสีสัน รวมถึงกระจายรายได้สู่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาของการเดินทางที่จะสร้างพลังบวก ตามแนวคิด C2 Connect Plus ได้แก่ Charming of Central และ Create new Experience ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของคาราวาน C2 Connect plus 2023 'จากภูผา สู่มหานที' วันที่ 2- 5 มิ.ย.66 กรุงเทพฯ-สระบุรี​-นครราชสีมา​-นครนายก-ปราจีนบุรี​-ระยอง มีดังนี้ คณะนักท่องเที่ยวจะได้เข้าเยี่ยมชมหอมนสิการ นิทรรศการแห่งมรรคาและคำสอนของพระพุทธเจ้า แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่จังหวัดสระบุรี, ท่องเที่ยวสีเขียวรักษ์โลก ณ สวนผักปากช่อง จ. นครราชสีมา ก่อนจะเข้าเช็คอิน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกิจกรรมยามค่ำคืน ส่องสัตว์ในวิถีธรรมชาติ โดยนายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้การต้อนรับคณะอีกทั้งทำกิจกรรม CSR ร่วมกับชมรมฅนรักสัตว์-ป่า ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จ.นครนายก มี นายทวีป ล้อมวงษ์ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 นครนายก และนายบดินทร์ จันทศรีคำ ให้การต้อนรับนอกจากนี้ ยังได้ สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวสุขภาพ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย อนันตราปุระ จ.ปราจีนบุรี เดินทางไปท่าเรืออ่าวมะขามป้อม เพื่อ ลงเรือท่องเที่ยว ไปเกาะมันกลาง ร่วมกิจกรรมดำน้ำดูปลา ชมปะการัง พายเรือ ว่ายน้ำ เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและที่เป็นไฮไลท์ก่อนเดินทางกลับ อีก 1 กิจกรรมคือ คณะนักท่องเที่ยง ยังได้เข้าเที่ยวชมงาน วิจิตร@ระยอง 'แสงแห่งขุมทรัพย์ตะวันออก" The Treasure of Light Eastperie ภายโครงการ'วิจิตร 5 ภาค' ของ ททท. ซึ่งตื่นตาตื่นใจไปกับเทศกาลแสงไฟและดิจิทัลอาร์ตสุดตระการตาในพื้นที่ป่าชายเลน ผืนน้ำ สัตว์ป่า สัตว์ทะเลน้อยใหญ่ และอัญมณี ผ่านเทคนิคการแสดง แสง สี เสียง ผสมผสานกับ Projection Mapping การประดับตกแต่งไฟ การแสดงโชว์ Lighting และการแสดงพลุ ดอกไม้ไฟ เสมือนได้อยู่ท่ามกลางดินแดนเหนือจินตนาการ ณ บริเวณพระเจดีย์กลางน้ำป่าชายเลน จังหวัดระยอง#AmazingThailand#เทรนดี้C2ภาคกลาง#C2ConnectPlus2023#เที่ยวไทยฯลฯ#BCGroadtrip#GWM#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว#วิริยะประกันภัย