เพื่อไทยรวมพลัง ลั่นไม่ทิ้งนโยบายเกษตรเชื่อพรรคร่วมตกลงตำแหน่งได้ ขอรักกันเหมือนก้อนข้าวเหนียว

วันนี้ (30 พ.ค. 66) ที่ทำการพรรคประชาติ นายวสวรรธน์ พวงพรศรี หัวหน้าพรรคเพื่อไทรวมพลัง กล่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังจากการแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล ว่า พรรคเราเป็นพรรคที่มาจากภาคอีสาน ซึ่งมีนโยบายเรื่องการเกษตร และพร้อมผลักดันนโยบายให้เกษตรกรลดค่าปุ๋ยไนเตรต ส่วนประเด็นที่นายพิธา พูดไว่อย่างเรื่องปัญหาปากท้อง ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาเรื่องพลังงาน ย้ำว่าเรื่องของเกษตรไม่ได้ทิ้ง ซึ่งจะมีการพูดกันในวงประสานงานต่อไปในอนาคต และประชาธิปไตยทำแบบเดิม ก็ได้แบบเดิม เราอยากทำแบบใหม่ส่วนเรื่องตำแหน่งต่าง ๆ นายวสวรรธน์ เชื่อว่า พรรคร่วมรัฐบาลไม่เอาตำแหน่งเป็นตัวตั้ง แต่เอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้ง “ตำแหน่งอยู่ไม่นาน แต่ตำนานอยู่ตลอดไป” และเรา “Put the right man on the right job” ต้องวางคนให้ถูกงาน วางงานให้ถูกคน“ภาคอีสานมีปัญหาหลายอย่าง ทุกพรรคการเมืองมีนโยบายร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคม ขอให้กำลังใจพรรคร่วมรัฐบาล 8 พรรคแล้ว ก็อยากให้ประชาชนร่วมให้กำลังใจด้วย ทั้งเรื่องการทำงานอย่างหนัก ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลรักกันเหมือนก้อนข้าวเหนียว” นายวสวรรธน์ กล่าวทิ้งท้าย