"พิธา" ร่วมงานPride ยันชงสมรสเท่าเทียม-รับรองอัตลักษณ์เพศเข้าสภาทันที ชูกทม.เจ้าภาพงานLGBTQ

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2566) เวลา 16.00 น. ที่สกายวอล์กหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่าที่นายกรัฐมนตรี ร่วมแคมเปญ The Road to Bangkok Pride 2023 โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม รวมทั้งชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯโดยพิธากล่าวว่า ในฐานะผู้จัดตั้งรัฐบาล และในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตนมองเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ Pride Month แต่คือ Pride Always แน่นอนว่าวันนี้เรามาเฉลิมฉลอง มีศิลปินมามากกว่า 80 ท่าน สร้างความตระหนักความตื่นรู้ในสังคมไทย เรามาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าจะมีงาน Bangkok Pride วันที่ 4 มิถุนายน 2566“วันนี้เรามาร่วมมือร่วมใจระหว่างรัฐบาลชุดใหม่กับทางกรุงเทพมหานคร นำกิจกรรมระดับโลก World Pride มาจัดที่กรุงเทพมหานครในปี 2028 ต่อจากซิดนีย์, วอชิงตัน ดีซี และอัมสเตอร์ดัม ให้จงได้” ว่าที่น่ายกรัฐมนตรีกล่าวพิธากล่าวขยายความเพิ่มเติมว่าความสำคัญของงานนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว แต่คือการสร้างความตระหนักรู้ในสังคม ความเป็นคนเท่ากัน ศักดิ์ศรีและสิทธิเสรีภาพของพลเมืองทุกคนต้องเท่ากันโดยใน MOU จัดตั้งรัฐบาลก็มีเนื้อหาดังกล่าว และใน 45 ร่างกฎหมายที่เราเตรียมเสนอเข้าสภาทันที มีอย่างน้อย 2 ร่างกฎหมายเกี่ยวข้องกับประเด็นความเสมอภาคทางเพศ ได้แก่-กฎหมายสมรสเท่าเทียม-กฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ“ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องผลักดันให้ได้ก่อนจะมีการจัดงาน World Pride หรืองานใดๆ ก็แล้วแต่ ก็เพื่อแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าการยอมรับในความหลากหลายคือจุดแข็งของประเทศนี้ มันคือทั้ง Soft Power และ Hard Value ด้วย มันคือความเชื่ออันหนักแน่นของสังคมไทยว่า “คนเท่ากัน” ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพ ศาสนา สถานะทางร่างกาย ฯลฯ ถ้าเราทำได้สำเร็จในประเด็นเหล่านี้ การจัดงาน World Pride ที่กรุงเทพก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย” ว่าที่นายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้าย