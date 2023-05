ดีป้า จับมือ ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น และ ม.เกษตรศาสตร์ สร้างกำลังคนด้าน Low Code ตอบโจทย์แรงงานอุตสาหกรรมดิจิทัล

วันนี้(29 พ.ค.)ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย นายปนายุ ศิริกระจ่างศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TBN และ รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและพัฒนาทักษะสู่ยุคดิจิทัล ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การพัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล โดยให้ความสำคัญกับการติดอาวุธให้กับประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านกระบวนการ Upskill, Reskill และ New Skill โดยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้กับประชาชนในทุกระดับ รองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง"สำหรับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและพัฒนาทักษะสู่ยุคดิจิทัลระหว่าง ดีป้า ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะช่วยยกระดับกำลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ด้าน Low Code ผ่านหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรสากลของ Mendix Academy ก่อนผลักดันให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ นำร่องด้วยการพัฒนาบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งถือเป็นพื้นที่เป้าหมายในการสร้าง Digital Workforce เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศดิจิทัลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยภายในปีแรกตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรดิจิทัลผ่านโปรแกรม Train the Trainer มากกว่า 100 คน และคาดว่าจะเพิ่มสู่ระดับพันคนภายในระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้การทำ Digital Transformation ในองค์กรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมประเมินว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี" ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวด้าน นายปนายุ กล่าวว่า ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น คือผู้ออกแบบ พัฒนา และให้บริการแพลตฟอร์ม Low Code / No Code ในชื่อ Mendix รายแรกที่มีประสบการณ์มากที่สุดในประเทศไทย โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลที่เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศที่จะขับเคลื่อนองค์กรและประเทศรองรับการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล ช่วยให้การทำ Digital Transformation ในองค์กรธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย Mendix ถือเป็นแพลตฟอร์ม Low Code / No Code ชั้นนำของโลกในปัจจุบันและเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างกำลังคนดิจิทัลของประเทศ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนพัฒนาทักษะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลได้ทันที"ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร Low Code ในไทยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้าน Low Code ของภูมิภาคผ่านการอบรมกับหลักสูตรมาตรฐานของ Mendix Academy และสามารถสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรระดับสากล ซึ่งจะช่วยสร้างแรงงานดิจิทัลที่มีศักยภาพก่อนป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจริง" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น กล่าวขณะที่ รศ.ดร.สถาพร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและกำลังคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อรองกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในหลากหลายมิติ ขณะเดียวกันการเขียนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันผ่านแพลตฟอร์ม Low Code / No Code นับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จะช่วยให้กำลังคนดิจิทัลสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานจำเพาะของตนเองหรือองค์กร ลดความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรม และใช้เป็นเครื่องมือในการทำ Digital Transformation ให้กับองค์กร ส่งผลให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ"ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงเกิดเป็นความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและพัฒนาทักษะสู่ยุคดิจิทัลระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีป้า และ ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับบุคลากรดิจิทัลผ่านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้าน Low Code รองรับปริมาณความต้องการกำลังคนดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพต่อไป" คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าว