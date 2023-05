“ดร.พิชิต” ชี้เปรี้ยง เจ้าของพรรค ไม่ใช่ นัก ปชต. “เพื่อไทย” ไม่เอา “ก้าวไกล” ร่วมรัฐบาล เพื่อพา “ทักษิณ” กลับบ้าน

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(12พ.ค.66) รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า“หลังเลือกตั้ง 66 หลายคนหวังให้เพื่อไทยร่วมกับก้าวไกลตั้งรัฐบาลเพราะยังเชื่อว่าเพื่อไทยเป็น "ฝ่ายปชต." นี่คือความไม่เข้าใจในดีเอ็นเอของเพื่อไทยที่เป็นพรรคทักษิณ through and through และธาตุแท้ทักษิณที่ไม่ใช่นักปชต.วาระท้ายสุดของพท.คือเป็นรัฐบาลเพื่อเอาทักษิณกลับบ้าน ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากฝ่ายเผด็จการ รบ.เพื่อไทยที่มีก้าวไกลอยู่ด้วยจะถูกเผด็จการหมายหัวทำลายล้าง ทักษิณจะยิ่งไม่มีทางได้กลับบ้านแบบเท่ๆแม้เพื่อไทยได้สส.เป็นอันดับหนึ่งก็จะไม่เอาก้าวไกลมาร่วมรัฐบาล การเจรจาจะล้มเหลวโดยอ้าง "เงื่อนไขที่รับไม่ได้" ของก้าวไกล ใช้เป็นเหตุผลไปร่วมกับพรรคที่เป็นตัวแทนเผด็จการ ให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก่อนหน้านั้น รศ.ดร.พิชิต โพสต์ว่า“ทักษิณเป็นจุดแข็งของเพื่อไทยเพราะชื่อทักษิณยังขายได้ในหลายพื้นที่ ทักษิณจึงส่งอุ๊งอิ๊งมาเป็นแคนดิเดตนายกฯเพื่อย้ำกับฐานเสียงส่วนนี้ว่า ถึงยังไงพท.ก็ยังเป็นพรรคทักษิณ เลือกแล้วปากท้องอิ่มแน่นอน แต่ทักษิณก็เป็นปัญหาของเพื่อไทย เพราะถึงยังไงคนที่ไม่เอาทักษิณปี 50 ปี 54 ปี 62 ก็ยังคงไม่เอาทักษิณปี 66 แถมคนที่ไม่เอาทักษิณกลับเพิ่มมากขึ้นแม้ครั้งนี้ พท.ได้เสียงอันดับหนึ่ง นายกฯก็คงไม่ใช่อุ๊งอิ๊ง ถ้าเศรษฐาเป็นนายกฯ ก็จะมีสภาพเหมือนสมัคร สุนทรเวช คิดดูว่า พวกสส.ในพรรค แก๊งก๊วนต่างๆ รมต.เพื่อไทย และสารพัดคนที่อยากได้ตำแหน่งโน่นนี่นั่น เขาจะฟังใคร หรือวิ่งไปหาใครระหว่างเศรษฐากับดูไบ-บ้านจันทร์?และถ้าเศรษฐาก่อปัญหามากก็จะถูกเขี่ยทิ้งเหมือนสมัคร ถ้าเศรษฐาเชื่อจริงๆว่าตนจะมีอำนาจสั่งบรรดาสส. แก๊งมุ้งต่างๆ และรมต.พท.ได้ เขาก็ไร้เดียงสาทางการเมืองอย่างไม่น่าเชื่อ!อ้อ! ลืมไปว่ายังมีตัวเลือกนายกฯอีกคน คือ ประวิตร จาก พปชร. เพียงแต่พท.จะยกมือให้หรือไม่ และด้วยข้อแลกเปลี่ยนอะไร?#เลือกตั้ง66”