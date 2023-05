โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ ยินดีสินค้าไทยในห้างฯ เวียดนามได้รับกระแสความนิยมเป็นอย่างมาก

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลสำรวจตลาดสินค้าไทยในงาน Taste of Thailand ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้างค้าปลีก MM Mega Market นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-26 เมษายน 2566 ซึ่งมีสินค้าไทยเข้ามาวางจำหน่ายในห้างรวมกว่า 2,400 หน่วยสินค้า (SKU) และยังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวเวียดนามเป็นอย่างมากอีกด้วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ และสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ซึ่งเดินทางไปเยี่ยมชมเทศกาลสินค้าไทย Taste of Thailand เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา เปิดเผยว่า การจัดงาน Taste of Thailand ครั้งนี้มีการจัดพื้นที่ จัดกิจกรรมโปรโมตสินค้าไทย และกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทย โดยใช้เครื่องปรุงอาหารที่นำเข้าจากไทย สอดรับกับกระแสความนิยมสินค้าอาหารไทยของผู้บริโภคเวียดนาม โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมมือกับห้าง MM Mega Market Vietnam ในการนำเข้าสินค้าไทย ที่มีศักยภาพในตลาดเวียดนาม เช่น เครื่องปรุงรสอาหารไทย เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว และผลไม้ไทย โดยเฉพาะ มะขามหวาน เข้ามาวางจำหน่ายภายในห้างในช่วงการจัดงาน Taste of Thailand เพื่อผลักดันสินค้าไทยใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด และเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคเวียดนาม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งนี้ เมื่อในปี 2565 ที่ผ่านมา สถิติจากกรมศุลกากรเวียดนาม พบว่า เวียดนามนำเข้าสินค้าอาหารและขนมขบเคี้ยว คิดเป็นมูลค่า 167.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2564 ซึ่งมีมูลค่า 141.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ“นายกรัฐมนตรีชื่นชมกระแสความนิยมจากทั่วโลกต่อสินค้าไทย ขอบคุณผลสำรวจตลาดสินค้าไทยในงาน Taste of Thailand ซึ่งถือเป็นโอกาสทางการค้าที่สำคัญ พร้อมสนับสนุนสินค้าไทยใหม่ ๆ ให้เข้าสู่ตลาดส่งออกให้เป็นสินค้าที่มีศักยภาพทั้งในภูมิภาคและตลาดโลก ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า ด้วยคุณภาพของสินค้าไทยที่โดดเด่น และความนิยมจากผู้บริโภค จะเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยมากขึ้น” นายอนุชาฯ กล่าว