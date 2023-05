“ชาญวิทย์” ขุด “สฤษดิ์-ถนอม” มาเตือน “เพื่อไทย-ก้าวไกล” คู่ต่อสู้ไม่ธรรมดา “อานนท์” ปลุก ต่างตกที่นั่ง “ยุบพรรค”

“ชาญวิทย์” ออกโรงเตือน “เพื่อไทย-ก้าวไกล” จงแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง คู่ต่อสู้ สืบทอดกันมาจากสฤษดิ์ สู่ถนอม สู่บิ๊กนั่น สู่บิ๊กนี่ ตัวช่วยเยอะไม่ธรรมดา “อานนท์” ปลุก ต่างตกที่นั่ง “ยุบพรรค” ออมแรงไว้ กลางปีอาจต้องบวกจริงๆน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(3 พ.ค.66) นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Charnvit Kasetsiri ระบุว่า“United we stand, divided we fallฝ่ายต่อต้านรัฐประหาร ฝ่ายประชาธิปไตยจงแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่างจงอย่าลืมว่า ฝ่ายตรงข้ามอยู่ในอำนาจสืบทอดกันมานานแสนนาน หลายทศวรรษจากสฤษดิ์ สู่ถนอม สู่บิ๊กนั่น สู่บิ๊กนี่มีตัวช่วยเยอะแยะจากในระบบรัฐข้าราชการทหาร ตำรวจ ตุลาการองค์กร(ไม่)อิสระทั้งอ้าง อิง โหนนั่น โหนโน่น โหนนี่ มาได้ตลอดเวลาดังนั้นคู่ต่อสู้ของท่านในเกมเลือกตั้งนั้นไม่ธรรมดา ครับUnited we standDivided we fail”ขณะเดียวกัน นายอานนท์ นำภา ทนายความ และแกนนำกลุ่มราษฎร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า“ตอนนี้ทั้งเพื่อไทยและก้าวไกล ตกอยู่ที่นั่งเดียวกันคือ มีคนจ้องจะยุบพรรคครับ และรวบอำนาจอีกครั้ง ออมแรงไว้บ้างครับ กลางปีอาจต้องบวกกันจริงๆ”...........ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้ง “เพื่อไทย” และ “ก้าวไกล” ต่างเชื่อมั่นในคะแนนนิยมของตัวเอง และต่างเสนอ “ยุทธศาสตร์” ไม่ง้อกันอีกต่อไป“เพื่อไทย” ปลุกเลือกตัวเองพรรคเดียวเพื่อ “แลนด์สไลด์” หรือ ชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลาย เพื่อปิดสวิตช์ ส.ว. 250 เสียง และปิดประตู “3 ป.” สืบทอดอำนาจขณะที่ “ก้าวไกล” ปลุก “กาก้าวไกล ไทยไม่เหมือนเดิม” ไม่เอาทั้ง “รัฐประหาร” และ “ระบอบทักษิณ” เพื่อ “อนาคตใหม่”ที่สำคัญ ทั้งสองพรรคมีฐานเสียงเดียวกัน หากพรรคหนึ่งได้ที่นั่งส.ส.มาก อีกพรรคก็จะต้องได้ส.ส.ลดลง ยิ่งถ้าแข่งกันหนัก ต่อสู้กันเอาเป็นเอาตาย ฝ่ายตรงข้ามก็ยิ่งไม่ต้องออกแรงอะไรมากอาจเป็นสิ่งที่ “ฝ่ายหนุน” ของทั้งสองพรรค เริ่มหวั่นไหวขึ้นมาแล้ว ก็เป็นได้?