“โครงการ Army Farm” สืบสาน รักษา ต่อยอด มุ่งสร้างรากฐานที่ดี และพัฒนาคน New Gen เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืน

กองพลพัฒนาที่ 1 จังหวัดราชบุรี เดินหน้าจัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการ Army Farm” หวังสืบสาน รักษา ต่อยอด มุ่งสร้างรากฐานที่ดี และพัฒนาคน New Gen เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยในทุกๆ มิติได้อย่างยั่งยืน ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของกองทัพบก สำหรับในปีนี้ มีน้องๆ จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช, โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คนพล.ต.บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย ผบ.พล.พัฒนา 1 เผยว่า “ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่น้องๆ ได้เข้าร่วม โครงการ Army Farm นั้น น้องๆ แต่ละโรงเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแต่มีความน่าสนใจ มีประโยชน์ และสนุกสนาน โดยกิจกรรมที่จัดได้แก่ กิจกรรม Army Camp ซึ่งได้รวบรวมภารกิจที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกและลงมือปฏิบัติจริง อาทิ ชมแหล่งท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ ชมการแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การดำรงชีพในป่า โดยแรมโบ้ พาลุย ที่อาสาสาธิตการหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ การจุดไฟด้วยไม้ไผ่ การทำชูชีพจากกางเกง เป็นต้น รวมไปถึงการ ให้น้องๆ New Gen ได้ทดลองเป็นเกษตรวัยทีนในโครงการทหารพันธุ์ดี ทั้ง เก็บไข่ไก่ การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยมูลไส้เดือน เรื่อยไปถึงการสอนพัฒนาดิน และ ปรับปรุงดิน สำหรับการปลูกพืชนานาพันธุ์ จากทีมพี่เลี้ยง ตกกลางคืนน้องๆ ต่างก็ครื้นเครง กับกิจกรรมรอบกองไฟกันอย่างสนุกสนาน ทั้งยังมีการบรรยายเรื่องอุดมการณ์และความรักชาติให้กับน้องๆ อีกด้วยสำหรับกิจกรรมสัมมนาภาษา New Gen ก็ได้ครูเลดี้ เก๋เก๋ “สุวคนธ์ อินป้อง” Influencer มากความสามารถและมากประสบการณ์ มาร่วมสร้างสีสัน และ สร้างรอยยิ้ม ชวนน้องๆ New Gen ยกทัพเกมลับสมองประลองปัญญา มาให้น้องๆ ได้สนุกกันทั้ง Break the Ice, Tower Bridge รวมไปถึงสร้างโอกาสทางความคิด โดยเปิดเวทีให้น้องๆ ได้ช่วยกันระดมสมอง และ ได้แสดงความคิดเห็น กันอย่างเต็มที่ ในเรื่องของประเทศไทยในอนาคต การพัฒนาการศึกษาตามแนวความคิด และมหัศจรรย์จิตอาสา ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า น้องๆ มีความเก่ง ฉลาด กล้าแสดงออก รวมไปถึงมีแนวความคิดที่น่าสนใจ เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาเหล่านี้ จะช่วยกันเป็นกำลังสำคัญของชาติในภายภาคหน้าได้เป็นอย่างดี ปิดท้ายที่กิจกรรม Army Chef ซึ่งเป็นการแข่งขันการทำอาหารเพื่อค้นหาสุดยอดเชฟ New Gen ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบต่อจาก กิจกรรม Army Camp โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดี ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว รวมถึงเสาะหาจากในท้องถิ่น แหล่งธรรมชาติ เพื่อมาประกอบอาหารรสเลิศ สำหรับเมนูที่ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ก็จะเป็นแกงรัญจวน และ ปลาแห้งแตงโม เมนูโบราณสูตรชาววัง ที่เราตั้งใจจะสานต่อให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มน้องๆ New Gen มากยิ่งขึ้น”“ผมชอบกิจกรรม Army Chef มากเลยครับ ผมเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลยครับ แต่พอได้มาร่วมกิจกรรมนี้ รู้สึกสนุก ท้าท้าย มากเลยครับ” น้องฐิติกร มาศิริ จากโรงเรียนสายธรมจันทร์ กล่าวด้วยน้ำเสียงสดใสน้องกมล โตเต็ม จากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่า “กิจกรรม Tower Bridge ทำให้ผมได้ข้อคิดว่า การทำอะไรก็แล้วแต่ ต้องใช้สติ และ ความรอบคอบ เพราะจะเกิดผลเสียหายได้น้อยที่สุด”“ต้องขอขอบคุณโครงการ Army Farm มากนะคะที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับ ในฐานะครูที่พาเด็กๆ มาเข้าร่วมโครงการมั่นใจเหลือเกินค่ะ ว่าพวกเขาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการรู้จักช่วยเหลือตัวเอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะ” อาจารย์ภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กล่าวทิ้งท้าย