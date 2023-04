นายกฯ อวยพรตัวแทนผู้เข้าแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน ป.ป.ส.ไทยยูธลีก 2022/2023 ให้ประสบความสำเร็จ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (25 เม.ย.) เวลา 08.50 น. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายมนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และ พ.ต.อ.ชัยพร ออฟูวงศ์ รองผู้บังคับการแผนงานกิจการพิเศษ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ประธานโครงการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน ป.ป.ส. ไทยยูธลีก 2022/2023 นำคณะเยาวชนตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน 4 ภาค เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน “ป.ป.ส. ไทยยูธลีก : START TO BE THE STAR จุดไฟฝันสร้างกีฬาในหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด” ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันฟุตบอลสำหรับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ตามแคมเปญ “จุดไฟฝันสร้างกีฬาในหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด” รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสาด้วยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมนายกรัฐมนตรีพบปะพูดคุยกับเยาวชน กล่าวให้กำลังใจขอให้ประสบความสำเร็จ และได้เตะ ฟุตบอลเข้าประตู เพื่อเป็นเกียรติแก่โครงการฯ พร้อมเซ็นลายมือชื่อบนลูกฟุตบอลให้กับตัวแทนเยาวชนด้วย โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการกีฬา ส่งเสริมให้รักการออกกำลังกายด้วยการแข่งขันกีฬาอย่างถูกต้องจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด การพนันและสิ่งมอมเมาต่างๆ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี อยากให้ทุกคนรักการออกกำลังกายเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้กีฬาเป็นกิจกรรมยามว่างเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชน สานสัมพันธ์ให้มีความอบอุ่นสามัคคี อันจะมีส่วนช่วยให้สังคมเข้มแข็ง ปลอดภัย และยังมีส่วนช่วยให้เยาวชนไทยได้เติบโตเป็นคนดีของสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ พร้อมชื่นชมนักกีฬาเยาวชนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการฯ และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย และเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในสโมสรฟุตบอลและนักกีฬาทีมชาติไทย รวมทั้งสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับวงศ์ตระกูล ประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปได้ด้วยนายกรัฐมนตรียังได้ขอให้พัฒนาทักษะด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าช่วย นอกจากนี้ ควรตั้งเป้าหมายในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน มีความมั่นใจ เรียนรู้และพัฒนาทักษะควบคู่กับการเรียน เพราะแม้ทักษะด้านกีฬาจะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง แต่ต้องคำนึงถึงการมีอาชีพที่มั่นคงเพื่อตัวเอง สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ พร้อมอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จ มีอนาคตที่ดี มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง สามารถดูแลพ่อแม่ ดูแลครอบครัวได้ และเน้นย้ำถึงการเคารพกฎกติกามารยาทในการแข่งขัน ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไปสำหรับโครงการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน ป.ป.ส. ไทยยูธลีก 2022/2023 จัดการแข่งขันแบ่งเป็น 10 โซน ได้แก่ กทม. นนทบุรี ชลบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ เชียงใหม่ สมุทรสงคราม สงขลา และ สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันการแข่งขันได้ดำเนินมาถึงรอบชิงแชมป์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2566 โดยรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ สนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี กรุงเทพฯ