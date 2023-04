"บิ๊กตู่" ขออย่าโยงค่าไฟแพงเป็นประเด็นการเมือง

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. เวลา 09.10 น. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยวันเดียวกันนี้มีครม.ลาการประชุมเบื้องต้น 11 คน ได้แก่ 1.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 2.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 3.นายอาคม เติมพิทยาไพสิ รมว.คลัง 4.นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา 6.นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์7.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย และ 8.นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข 9.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ 10.น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ11.นายสุนทร ปานแสงทอง รมช.เกษตรและสหกรณ์ทั้งนี้ก่อนการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์กรณีที่รัฐบาลจะทำเรื่องถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง ได้มีการหารือกกต.แล้วหรือยัง ว่า กำลังทำเรื่องหารือ ก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลก็มีภาระหน้าที่ต้องดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุด ถ้ามีอะไรที่ต้องทำใหม่ก็ต้องขออนุญาต กกต.ก่อน ให้กกต.พิจารณา ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของ กกต. ขอร้องอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองเลยได้ไหม มันไม่มีอะไรเมื่อถามว่าจะพิจารณาเรื่องค่าน้ำประปาด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ก็จะมีผลตามมาหมด ประปาก็กำลังพิจารณาของเขาอยู่ มันไม่ใช่หน่วยงานเดียวกันทั้งหมดเข้าใจไหม มันไม่ใช่รัฐบาลหรือนายกฯสั่งแล้วมันจะไปได้เลย มันสั่งไม่ได้แบบนั้น ต้องไปดูว่ารายละเอียดเขาว่าอย่างไรเหมาะสมหรือไม่ เพราะมันมีกฎกติกากฎระเบียบว่าอย่างไร เขาบริหารกันแบบนี้ ไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยมันพูดไม่ได้ เข้าใจหรือเปล่า รัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาล แต่ก็ต้องถามกกต.ให้ชัดเจนเมื่อถามว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมจะขึ้นค่าน้ำค่าอะไรต่างๆหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า จะว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเป็นไปตามวาระของมันเข้าใจไหม การจะขึ้นค่า FT ต่างๆเขามีระยะเวลากี่เดือนๆ มันเป็นขั้นเป็นตอนของเขาอยู่แล้ว"ถ้ามองการเมืองกับการบริหารบางอย่างต้องแยกกันคิดต้องแยกกันดู ไม่ใช่ว่าผมเป็นรัฐบาล ผมเป็นนายกฯแล้วจะเอาตรงนี้มาเป็นผลประโยชน์กับผม ตรงนี้ผมไม่ทำ คนละบทบาท วันนี้อย่าถามเรื่องการเมือง เพราะวันนี้ผมเป็นนายกฯ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีมีกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงวันที่ 28 เม.ย. จ.สงขลา และ29 เม.ย. นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นช่วงที่พล.อ.ประยุทธ์จะลงพื้นที่ภาคใต้วันที่ 29-30 เม.ย. ที่ จ.ตรัง พัทลุง และสงขลา ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตาม ก่อนการประชุมครม. ที่โถงกลาง ตึกสันติไมตรี นายมนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ป.ป.ส.ไทยยูธลีก : START TO BE THE STAR จุดไฟฝันสร้างกีฬาในหัวใจห่างไกลยาเสพติด” โดย พล.อ. ประยุทธ์ ได้ให้กำลังใจพร้อมเขียนข้อความบนลูกฟุตบอลว่า "ขอให้ประสบความสำเร็จ"