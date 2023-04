ทีมนักกีฬาสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมวิ่งคบเพลิง

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น.ณ ราชมังคลากีฬาสถาน นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย (SAIT)ได้มอบหมายให้ทีมนักกีฬาสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมวิ่งคบเพลิง Torch Relay of The 32nd SEA Games and The 12th ASEAN Para Games เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 32 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 นี้สำหรับคบเพลิงซีเกมส์ฯ ส่งต่อจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทย ก่อนจะส่งต่อไปที่ประเทศเมียนมา ตามลำดับ