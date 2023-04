"ลุงตู่" เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว นาทีนี้ขอ"สแตนด์บายมี-ลมใต้ปีก" มีมั้ยจ๊ะ? **สีสันพอได้ถก โพลยกสอง "อุ๊งอิ๊ง" ทิ้งขาด "พิธา" ตามห่างๆ "ลุงตู่"เห็นฝุ่นไกลๆ ส่วน "ลุงป้อม" เกรดเดียวกับ"พี่เต้"

เทศกาลสงกรานต์ผ่านพ้นไป ใครไม่เคยเห็นก็คงได้เห็นกันไปแล้วกับการแสดงบทบาท "นักการเมือง" ของ "ลุงตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แคนดิเดตนายกฯของพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่คนรอบข้าง ลูกพรรคให้ทำอะไร เป็นยอมทำทุกอย่างเรียกว่า ขอมา จัดให้ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ไม่ว่าจะลุยเล่นน้ำสงกรานต์ถนนข้าวสาร ให้เด็กยิงน้ำใส่หน้า เดินขาขวิดตระเวนไหว้พระทำบุญหลายต่อหลายวัดดังในวันเดียว หวังทั้งวัดเรตติ้ง ได้อ้อน ได้ขอคะแนนชาวกรุงให้ลูกพรรคก็เบิกบานกันไป แม้จะแลกมาด้วยกับสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนระหว่างนั่งเก้าอี้นายกฯมานานฟังว่า โปรแกรมการแสดงช่วยลูกพรรคลงพื้นที่หาเสียง และพบปะชาวบ้านของ "ลุงตู่" ได้หายใจหายคอเพียงวันเดียว วันอาทิตย์ (16เมษาฯ) ก็กลับมาพลัน โดยงวดนี้สวมบท "พระยาน้อยชมตลาด" ทีมงานจัดทัวร์ตลาดเบาๆ 3 ที่ เริ่มจากขอคะแนนที่ บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค หรือ ตลาดบองมาร์เช่ ต่อด้วยตลาดอ.ต.ก. และ ตลาดจตุจักร ตลาดซื้อขายของในตำนานที่เป็นแหล่งชุมนุมของนักชอปทั้งไทยและเทศ“พระยาตู่” เดินชมตลาดสลัดคราบนายกฯสวมใส่แจ็กเกตเบอร์ 22 ที่พรรครสทช.จัดให้ ลุงเดินไปเคลมไปให้แม่ค้าแม่ขายช่วยเลือกอยู่ต่อ นั่นเพราะที่เห็นหลายแผงค้าขายออนไลน์สะดวกสบาย เพราะรัฐบาลชุดนี้เป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มวางระบบ ที่รัฐบาลก่อนๆ ไม่มี และจะทำต่อเนื่องรู้หรือไม่? ก็ไม่รู้ว่า แม่ค้าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่าง? ก้อแหม..ลุง ยุคสมัยนี้เทคโนโลยีมันก็มาพร้อมกันทั่วโลกอ๊ะป่าว!ส่วนที่ตลาดจตุจักร “ลุงตู่” ทำเฟี้ยวแวะขอเพลงที่นักร้อง น้องรักต่างชาติยืนร้องอยู่ ลุงตู่จึงได้ขอเพลง "Stand by Me" กับเพลง "When we need my wings " แถมร้องคลอตามเป็นที่ถูกอกถูกใจกองเชียร์ลุงว่า ที่ชอบเพลง Stand by Me เพราะมีคนมายืนอยู่ข้างๆ รวมถึงที่ชอบเพลง When we need my wings เพราะ ความหมายคือ ลมใต้ปีก จะไปไหนมาไหนก็ต้องมีลม พร้อมกางแขนโชว์เหมือนนกบินแน่นอนว่า มีคนชอบก็มีคนชัง บรรยากาศการหาเสียงของพล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ ระหว่างเดินลุงตู่ ชูมือเบอร์ 22 คนที่ชอบก็ให้ความสนใจเข้ามาขอถ่ายภาพตลอดทาง และบางคนก็เข้ามากอดและป้อนคำหวานบอก "รักลุงตู่"หวานรื่นหูไม่ทันไร แผงอีกฟากของตลาด แม่ค้าบางคนได้ตะโกนไล่ "ออกไปๆ" พร้อมโบกมือทำสัญลักษณ์ไม่ต้องการเห็นกระทั่งหน้า แถมยังบอกกับเพื่อนแม่ค้าด้วยกันว่า อย่าไปถ่ายรูปด้วย ถ่ายแล้วเดี๋ยวขายของไม่ได้ ที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่า ทำอะไรไว้บ้างบนความเคลื่อนไหวช่วยลูกพรรครสทช.หาเสียงของ “ลุงตู่” ก็ต้องบอกว่า "เหนื่อยหนัก" ที่ผ่านมาโฆษณาไว้ว่า ทำแล้ว ทำอยู่ และ จะขอ "ทำต่อ" แม้จะเพียงอยู่ได้อีกสองปี แถมวันก่อนประเมินตัวเลขข่มขวัญคู่ต่อสู้ไว้ว่าจะมา "เกินร้อย" เป็นเหมือนแรงกดดัน ความหวังและความเป็นจริงนั้นอยู่ห่างไม่ไกล ไฟต์บังคับที่แพ้ไม่ได้ นอกจากจะยอมเป็นทุกอย่างเพื่อขอคะแนนแล้ว ที่เหลือ ลุงน่าจะหวังพึ่ง "กระแส"!!กระแสที่จะมีมาเหมือนคราวที่แล้วด้วย “ความสงบจบที่ลุงตู่” อีกหรือไม่ จะมีมั้ย?ใครจะยืนอยู่ข้างลุง Stand by Me หรือจะเป็น "กระแสลมใต้ปีก" ที่คาดไม่ถึง อย่างที่ลุงเชื่อ และทำท่ากางปีกบินกระพือๆ ที่ตลาด ไปไหนที่ใดก็มีลมช่วยนำพาวาสนาหนุนส่งให้กลับมา "อยู่ต่อ"งานนี้อย่ากระพริบตา กาเบอร์ไหน พรรคไหน ใครจะวิน ลุงจะสมหวังหรือไม่? ขอโปรดติดตามกันต่อไปนะจ๊ะของมันต้องมี "โพล" กับศึกเลือกตั้ง เชื่อก็ช่าง ไม่เชื่อก็ช่าง หลังจากขับเคี่ยวหาเสียง รู้ตัวแคนดิเดตนายกฯ แต่ละพรรคกันเรียบโร้ยยย..."นิด้าโพล" ก็เปิดเผยผลการสำรวจศึกเลือกตั้ง2566 'ยกที่สอง" ออกมาผลปรากฏว่า คำถามประชาชนกลุ่มตัวอย่างถึง "บุคคล" ที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกฯ พบว่า "อุ๊งอิ๊ง" น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พรรคเพื่อไทย นำโด่งเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยคะแนนร้อยละ 35.70 ซึ่งถือว่าเป็นการออกนำที่ทิ้งห่าง อันดับ 2 คือ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" พรรคก้าวไกล ที่ได้แค่ร้อยละ 20.25ขณะที่ "ลุงตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แคนดิเดตนายกฯพรรครวมไทยสร้างชาติ อยู่อันดับ 3 ที่คนเลือก ร้อยละ 13.60 ห่างไกลจากผู้นำ "อุ๊งอิ๊ง" แบบเห็นฝุ่นไกลๆส่วนอันดับ 4 ร้อยละ 6.10 เห็นว่า ยังหาคนไม่เหมาะสมไม่ได้ เหนือกว่า อันดับ 5 ร้อยละ 6.05 ที่เลือก "เศรษฐา ทวีสิน" แคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทย ส่งเข้าประกวดอีกหนึ่งคนอันดับ 6 ร้อยละ 4.15 ระบุว่า เป็นคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 7 ร้อยละ 3.45 ให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พรรคเสรีรวมไทยอันดับ 8 ร้อยละ 2.55 "หมอหนู" อนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.20 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ และ อันดับ 10 ร้อยละ 1.95 เลือก กรณ์ จาติกวณิช พรรคชาติพัฒนากล้านอกจาก 10 อันดับแรกที่น่าสนใจคือ คนที่มีรายชื่อเป็นตัวเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสมจะสนับสนุนเป็นนายกฯ หรือ เลือกอื่นๆ ร้อยละ2.55 ผลปรากฏว่า มีชื่อของ "ลุงป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ อยู่ร่วมกับ วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคประชาชาติ "พี่เต้" มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พรรคไทยศรีวิไลย์ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทยพัฒนา พีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภาค พรรครวมไทยสร้างชาติ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม พรรคไทยภักดี เป็นต้นส่วนที่ถามถึง พรรคการเมืองที่จะเลือกให้เป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 47.20 เป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 21.20 พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 10.80 พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 4.75 พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 3.75 พรรคภูมิใจไทยขณะที่พรรคพลังประชารัฐ ของ “ลุงป้อม” ที่เคยได้ส.ส.ถล่มทลาย ครั้งที่แล้ว รั้งอยู่ อันดับ 8 ได้คะแนน ร้อยละ 2.10 เป็นรองพรรค “น้องตู่”ที่เปิดตัวมาทีหลังส่วนพรรคการเมืองที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ พบว่าอันดับ 1 ร้อยละ 47.00เป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 21.85 พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 11.40 พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 4.50 พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 3.00 พรรคภูมิใจไทยพรรคลุงป้อม เข้ามาอันดับที่ 9 ด้วยคะแนน ร้อยละ 1.80นี่คือผลโพลของ "นิด้า" ที่ว่ากันว่าทำนายทายทักได้ "ใกล้เคียง" น่าเชื่อถือ แต่ โพลก็คือโพล ยังมี "ตัวแปร" อีกหลากหลายที่จะทำให้ "ศึกเลือกตั้ง" แตกต่างออกไป หรือที่มีคนบอก โพลก็แค่เรื่องสีสัน ถกเถียงแบบฉาบฉวย อดใจรอไม่นานไว้รอดูของจริง หย่อนบัตรแล้วเสร็จ นับคะแนนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่นายกฯคนที่ใช่ พรรคการเมืองที่ชอบของโพล อาจจะไม่ใช่เป็นอย่างที่เห็น ใครเลยจะรู้!