"ลุงตู่" สวมเสื้อเบอร์ 22 รทสช. นำทีม ลุยหาเสียงตลาดดัง “บองมาเช่ -อตก. - จตุจักร” ท่ามกลาง “สามนิ้ว” ตามราวี และปชช.ต้อนรับอบอุ่น

"ลุงตู่" สวมเสื้อเบอร์ 22 รทสช. นำผู้สมัคร ส.ส.กทม.ตะลุยหาเสียงตลาดดัง “บองมาเช่ -อตก. - จตุจักร” ท่ามกลาง “สามนิ้ว” ตามราวี และปชช.ต้อนรับอย่างอบอุ่น เจ้าตัวอารมณ์ดี ปิดท้ายขอเพลงศิลปินฝรั่ง พร้อมร้องคลอตามจนจบเมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้(16 เม.ย.) ที่ตลาดบองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค เดินทางลงพื้นที่หาเสียงในช่วงวันหยุด ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ทะเบียน ญค 1881 กรุงเทพมหานคร โดยจุดแรกพบปะพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนภายในตลาดบองมาร์เช่มี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค พร้อมผู้สมัคร ส.ส.กทม. 10 เขต อาทิ นายชื่นชอบ คงอุดม รองหัวหน้าพรรค และผู้สมัคร ส.ส.เขตบางซื่อ เขตดุสิต น.ส.อรัญญา มณีแจ่ม ผู้สมัคร ส.ส.เขตหลักสี่ เขตจตุจักร นายศรราม ภูมิไชย ผู้สมัครส.ส.เขตบางเขน เขตลาดพร้าว นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ผู้สมัครส.ส.เขตคลองเตย เขตวัฒนา เป็นต้นโดยทันทีที่ พล.อ.ประยุทธ์ มาถึง นายพีระพันธุ์ ได้นำเสื้อแจ็คเก็ตพรรคสีขาว ติดเบอร์ 22 ให้พล.อ.ประยุทธ์ใส่ ก่อนที่พล.อ.ประยุทธ์ จะเดินพบปะพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาด สอบถามถึงการค้าขาย พร้อมชื่นชมบางคนใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการขายของ และกล่าวว่า รัฐบาลได้วางระบบไว้ให้เกิดความสะดวกมากขึ้นและถ้าได้กลับมาจะทำต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อนหน้าที่รัฐบาลตนจะเข้ามาไม่มีแบบนี้ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ชูมือเบอร์ 22 ด้วย ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่เข้ามาขอถ่ายภาพตลอดทาง และบางคนเข้ามากอดและกล่าวกับพล.อ.ประยุทธ์ว่า ที่รักลุงตู่เพราะลุงตู่รักสถาบันก่อนที่ช่วงบ่ายพล.อ.ประยุทธ์ จะเดินทางไปตลาด อตก. และเดินต่อไปยังตลาดจตุจักรต่อมาเวลา 12.10 น. ที่องค์การตลาดเพื่อการเกษตร หรือ ตลาด อ.ต.ก. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่หาเสียงตลาด อ.ต.ก. พบปะพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ซึ่งมีประชาชนชูนิ้วเบอร์ 22 เชียร์ลุงตู่ ขณะที่เมื่อผ่านร้านทุเรียนเจ๊นิ ได้นำทุเรียนให้พล.อ.ประยุทธ์ ชิมด้วย พร้อมกล่าวว่ากิโลกรัมละ 12,000 บาท ทำให้พล.อ.ประยุทธ์จับมือแม่ค้าและกล่าวว่า นี่เพชรหรือ ด้านแม่ค้ากล่าวติดตลกว่าเป็นอาวุธเผื่อใครพูดไม่เข้าหู พล.อ.ประยุทธ์ จึงยกนิ้วให้อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ ลงพื้นที่หาเสียงอยู่ในตลาด อ.ต.ก. ขณะที่ด้านนอกตลาด มีชายกลางคนใส่เสื้อสีแดงขับรถมอเตอร์ไซค์ติดป้ายข้อความว่า "ลุงตู่อยู่ต่อไปคงบรรลัยทั้งแผ่นดิน นโยบายหาเสียงไว้ทำไม่ได้จริง ทิ้งภาระให้ประชาชน เสนียดไปจัญไรมา ข้าว ยาง อ้อย มัน บรรลัย ยุทธศาสตร์ของใครวางไว้ 20 ปี" มีผู้สนับสนุนและขอถ่ายรูป ขณะเดียวกันมีแม่ค้าบางร้านได้ตะโกนบอกว่าออกไปๆ พร้อมบอกกับเพื่อนแม่ค้าด้วยกันว่าไปถ่ายกับมัน ถ่ายแล้วเดี๋ยวขายของไม่ได้ ที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าทำอะไรไว้บ้างพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวระหว่างพบปะพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ว่า ต้องขออภัยเสียงดังไปหรือเปล่า วันนี้ปัญหาเพิ่มขึ้นหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องการค้าขายก็พยายามจะทำต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ประเด็นของเราคือคนขายและคนซื้อไม่สมดุลกัน ของขายเยอะมากแต่คนซื้อที่มีกำลังซื้อค่อนข้างน้อย เราจะทำอย่างไรที่จะเพิ่มกำลังซื้อตรงนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น จะได้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกัน รัฐบาลก็จะทำ ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องช่วยกันทำ เราต้องทำทุกอย่างอย่างมีสติและมั่นคงแข็งแรงยั่งยืน นี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายของพรรคเรา ต้องทำให้ยั่งยืน ถ้าทำชั่วครั้งชั่วคราวก็เหมือนเดิม พล.อ.ประยุทธ์ ยังถามกับประชาชนด้วยว่าให้อภัยหรือเปล่าที่เสียงดังในวันนี้จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ รับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์อาหารในตลาด อ.ต.ก. โดย พล.อ.ประยุทธ์เดินไปสั่งอาหารด้วยตัวเองที่ร้านข้าวราดแกง โดยสั่งเมนู ผัดหน่อไม้ไก่ แกงเทโพหมู ผัดหัวไชโป๊ว ผัดผักกาดดองใส่ไข่ และผัดกระเพรา พล.อ.ประกล่าวว่า กินแบบนี้ก็ดีเหมือนกันง่ายๆดี สมัยก่อนก็กินอะไรง่ายๆแต่อร่อยและเมื่อเวลา 13.42 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดนัดจตุจักร ทั้งนี้ ตลอดเส้นทาง แม้จะมีผู้ส่งเสียงสนับสนุนจำนวนมาก แต่ก็มีผู้เห็นต่าง โดยเมื่อพล.อ.ประยุทธ์และคณะ เดินผ่านมีคนยืนชูสามนิ้ว รวมถึงชูสามนิ้วไล่หลังด้วย พร้อมตะโกนว่า “ไม่ต้องมาหาเสียงที่นี่หรอกให้ทำงานให้ได้ดีกว่า” และ “ถ้าไม่กลัวถูกจับไปสน. บางซื่อคงจะทำมากกว่านี้” รวมถึงบอกคนพูดอีกว่า “เลือกนายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกฯพรรคพรรคเพื่อไทย และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ไปแล้ว “ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่มีการสอบถามว่าคนนี้เป็นใคร เมื่อทราบว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไทยและมาหาเสียง ได้พูดว่า “อะเมซิ่ง”ทั้งนี้เมื่อพล.อ. ประยุทธ์และคณะเดินมาถึงช่วงกลางตลาดนัดจตุจักร ได้มีนักร้องต่างประเทศ ยืนร้องเพลงสากล พล.อ.ประยุทธ์ จึงได้ขอเพลง Stand by Me กับเพลง when we need my wings ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ ได้ร้องคลอตามอย่างอารมณ์ดี ซึ่งในระหว่างนี้พล.อ.ประยุทธ์ ได้หยิบพัดสีแดงขึ้นมาพัดตลอดเวลา เนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าว จนทำให้ทีมงานได้นำเอาพัดรูปหัวใจสีไม้ มาเปลี่ยนให้แทน ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “สีแดงไม่สวย”จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า มาเดินสวนจตุจักรตั้งแต่ยศพันเอก ชอบมาเดินที่นี่ มีหลายร้านที่ชอบ และที่ชอบเพลง Stand by Me เพราะมีคนมายืนอยู่ข้างๆ รวมถึงที่ชอบเพลง when we need my wings เพราะความหมายคือลมใต้ปีก จะไปไหนมาไหนก็ต้องมีลม พร้อมกลางมือโชว์เหมือนนกบินเมื่อถามว่าแล้วคิดว่าใครเป็นลมใต้ปีกบ้าง พล.อ. ประยุทธ์ กล่าว่า ภรรยา ประชาชน และลูกของผมไง ที่เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอด จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ยืนบนขอบรถยนต์ส่วนตัว พร้อมชูสองนิ้วตะโกนว่า “เบอร์ 22” ก่อนเดินทางกลับ.