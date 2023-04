โฆษกรัฐบาล เผย บทวิเคราะห์เศรษฐกิจอีสานไตรมาสแรกปี 2566 จาก ISAN Insight and Outlook สะท้อนแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

โฆษกรัฐบาล เผย บทวิเคราะห์เศรษฐกิจอีสานไตรมาสแรกปี 2566 จาก ISAN Insight and Outlook ระบุ เศรษฐกิจภาคอีสานสะท้อนแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอีสานวันนี้(16 เม.ย.)นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลจาก ISAN Insight and Outlook คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุ บทวิเคราะห์เศรษฐกิจอีสานไตรมาสแรกปี 2566 ว่า เศรษฐกิจอีสานยังขยายตัวต่อเนื่อง จากปัจจัยการสนับสนุนทั้งการบริโภค การลงทุน และการจ้างงาน ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณตัวชี้วัด การวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา แสดงถึงการทำงานของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า จากข้อมูล ISAN Insight and Outlook ระบุว่าเศรษฐกิจภาคอีสานสะท้อนแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนได้แก่ กำลังซื้อที่ขยายตัว ทั้งจากในพื้นที่และนักท่องเที่ยว การลงทุนที่มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัว รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมุมมองเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น และการจ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะกับภาคการค้าและการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งนี้ การบริโภคในภาคอีสานปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นชัดเจน สร้างผลบวกให้กับภาพรวมเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในระดับเชื่อมั่น นอกจากนี้สินเชื่ออุปโภคบริโภคยังขยายตัวเป็นปัจจัยที่เพิ่มกำลังซื้อในช่วงนี้ ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนอีสานมีแนวโน้นปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความเชื่อมั่นผู้ประกอบการทาง SME และภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเชื่อมั่น รวมถึงแนวโน้มมูลค่าการขอรับ และการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนที่สูงขึ้น ซึ่งภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากจำนวนนิติบุคคลสะสม และมูลค่าทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ สุขภาพ และโรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับกระแสรักสุขภาพและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวในส่วนของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 คาดว่าจะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยในภาคอีสานกว่า 35 ล้านคน มีแนวโน้มการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเมืองรองในภาคอีสาน รวมทั้ง ภาคอีสานมีโอกาสจากการท่องเที่ยวรูปแบบความเชื่อ มีจำนวนวัดมากที่สุดในประเทศ มีความพร้อมทั้งสถานที่ และเส้นทาง ถือเป็นปัจจัยที่จะสร้างโอกาส และรายได้สำหรับภาคการท่องเที่ยว“นายกรัฐมนตรีชื่นชมความพร้อมของทุกภาคส่วนที่ตอบรับการพัฒนาที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ย้ำการทำงานที่ผ่านมาทำเพื่อทุกพื้นที่ในประเทศ เน้นให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบท วัฒนธรรม ความเจริญ ความเหมาะสมในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าตัวเลขการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นจะเป็นกำลังใจให้คนในพื้นที่ เป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานในการทำงาน และเชื่อมั่นว่าจากแนวทางการทำงานที่ได้วางไว้จะทำให้ภาคอีสานมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” นายอนุชาฯ กล่าว