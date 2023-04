‘ลุงตู่’ เจอดี เดินสวนจตุจักร คนชูสามนิ้วไล่ “ไม่ต้องมาหาเสียงที่นี่หรอก ให้ทำงานให้ได้ดีกว่า” แต่ยังอารมณ์ดี แถมขอเพลงสากลร้องคลอตาม

‘ลุงตู่’ เจอดีเดินสวนจตุจักร คนชูสามนิ้วไล่ ‘ไม่ต้องมาหาเสียงที่นี่หรอก ให้ทำงานให้ได้ดีกว่า’ แต่ยังอารมณ์ดี ขอเพลง Stand by Me กับเพลง when we need my wings พร้อมร้องคลอตามจนจบ แม้อากาศร้อนอบอ้าวเมื่อเวลา 13.42 น.วันนี้(16 เม.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) พร้อมคณะลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดนัดจตุจักร ทั้งนี้ ตลอดเส้นทาง แม้จะมีผู้ส่งเสียงสนับสนุนจำนวนมาก แต่ก็มีผู้เห็นต่าง โดยเมื่อพล.อ.ประยุทธ์และคณะ เดินผ่านมีคนยืนชูสามนิ้ว รวมถึงชูสามนิ้วไล่หลังด้วย พร้อมตะโกนว่า “ไม่ต้องมาหาเสียงที่นี่หรอก ให้ทำงานให้ได้ดีกว่า” และ “ถ้าไม่กลัวถูกจับไปสน. บางซื่อคงจะทำมากกว่านี้” รวมถึงบางคนพูดอีกว่า “เลือกนายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกฯพรรคพรรคเพื่อไทย และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ไปแล้ว”ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่มีการสอบถามว่าคนนี้เป็นใคร เมื่อทราบว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไทยและมาหาเสียง ได้พูดว่า “อะเมซิ่ง”ทั้งนี้เมื่อพล.อ. ประยุทธ์และคณะเดินมาถึงช่วงกลางตลาดนัดจตุจักร ได้มีนักร้องต่างประเทศ ยืนร้องเพลงสากล พล.อ.ประยุทธ์ จึงได้ขอเพลง Stand by Me กับเพลง when we need my wings ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ ได้ร้องคลอตามอย่างอารมณ์ดี ซึ่งในระหว่างนี้พล.อ.ประยุทธ์ ได้หยิบพัดสีแดงขึ้นมาพัดตลอดเวลา เนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าว จนทำให้ทีมงานได้นำเอาพัดรูปหัวใจสีไม้ มาเปลี่ยนให้แทน ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “สีแดงไม่สวย”จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า มาเดินสวนจตุจักรตั้งแต่ยศพันเอก ชอบมาเดินที่นี่ มีหลายร้านที่ชอบ และที่ชอบเพลง Stand by Me เพราะมีคนมายืนอยู่ข้างๆ รวมถึงที่ชอบเพลง when we need my wings เพราะความหมายคือ ลมใต้ปีก จะไปไหนมาไหนก็ต้องมีลม พร้อมกลางมือโชว์เหมือนนกบินเมื่อถามว่า แล้วคิดว่าใครเป็นลมใต้ปีกบ้าง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ภรรยา ประชาชน และลูกของผมไง ที่เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอด จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ยืนบนขอบรถยนต์ส่วนตัว พร้อมชูสองนิ้วตะโกนว่า “เบอร์ 22” ก่อนเดินทางกลับ.