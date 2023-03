ดีเดย์! 13 มี.ค.นี้ กองสลากฯ เปิดขึ้นเงินรางวัลแบบ Drive Thru Service

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตั้งแต่วันนี้(13 มี.ค.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดให้บริการการจ่ายเงินรางวัลแบบ Drive Thru Service ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.นนทบุรี โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสงค์จะขึ้นเงินรางวัล สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากกุศล และสลากดิจิทัล ไม่เกิน 30 ฉบับ/รายทั้งนี้ บริการ Drive Thru Service จะเปิดให้บริการ 5 ช่องบริการ ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดทำการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 07.30-15.00 น. ไม่หยุดพักเที่ยงน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับประชาชาชนที่ประสงค์จะใช้บริการขึ้นรางวัลด้วยบริการ Drive Thru Service นอกจากตัวสลากแล้ว ขอให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง(แบบสมาร์ทการ์ด) ไปด้วย โดยไม่สามารถใช้เอกสารราชการอื่น เช่น ใบขับขี่แทนได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการอ่านข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคล และให้เตรียมเลขบัญชีธนาคารที่จะรับเงินรางวัล เนื่องจากการจ่ายเงินรางวัลจะดำเนินการโดยโอนผ่านธนาคารเท่านั้น และจะเป็นการโอนเข้าบัญชีของผู้มาขึ้นรางวัลที่ได้แสดงบัตรประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ จะไม่โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นอย่างไรก็ตาม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแนะนำว่า ในกรณีที่เป็นรางวัลที่ 1, สลากอายัด, สลากไม่ถูกรางวัล, สลากปลอมแปลงแก้ไข และสลากชำรุด ขอให้ติดต่อที่กองจ่ายรางวัล ชั้น G สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล โดยผู้ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2528-9999