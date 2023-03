“เพจดัง” แซะ “เศรษฐา” The Show Must Go On “แรมโบ้อีสาน” แนะ ศึกษาบทเรียน “ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ” ชะตาจบไม่สวย

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(11 มี.ค.66) เพจเฟซบุ๊ก The METTAD แชร์ภาพ “เศรษฐา” โชว์ติดดิน กินข้าวกับชาวนา จาก เพจเฟซบุ๊ก Jaroensook Limbanchongkit Pone พร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว่า“The Show Must Go On”ขณะเดียวกัน นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ “แรมโบ้อีสาน” ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาฟังปัญหาชาวนา วิจารณ์ 8 ปีอยู่ในหลุมดำรายได้ต่ำ ราคาข้าวไม่ดี มีแต่น้ำท่วม-แล้ง ว่าที่ผ่านมารัฐบาล นายกฯประยุทธ์ ให้ความสำคัญกับเกษตรกร และชาวนามาโดยตลอด และมีหลายนโยบายออกมาให้ความช่วยเหลือ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพียงพอและอยู่ดีมีสุข และอื่นๆอีกมาก ซึ่งทำควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำของประเทศอยู่แล้วขณะเดียวกันการส่งออกข้าวกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการชี้แจงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดปี 2565 การส่งออกทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 7.5 ล้านตัน มีผู้ส่งออกขอใบอนุญาตส่งออกแล้ว 8.58 ล้านตัน และคาดการณ์ปี 66 ปริมาณการส่งออกจะสูงกว่าปี 65 แน่นอนนายเสกสกล กล่าวว่า นโยบายการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ นายเศรษฐาอาจจะมองว่าไม่หวือหวาหรือช่วยชาวนาให้อยู่ดีกินดีได้ทันที แต่เป็นนโยบายที่สร้างความมั่นคงให้กับชาวนาได้ในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าการผลิต โครงการข้าวรักษ์โลกBCG ที่เดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องเป็นที่ถูกใจของชาวนามากไม่เหมือนกับนโยบายโกงจำนำข้าวของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในอดีต ที่สร้างปัญหาส่งผลให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องเข้ามาแก้ไขตามใช้หนี้จนทุกวันนี้ยังไม่หมด อีกทั้งนโยบายโกงจำนำข้าวของเพื่อไทยนี้ ยังสร้างความเจ็บปวดให้กับชาวนาเป็นอย่างมาก ผูกคอตายไปหลายคน ครอบครัวเดือดร้อนสิ้นเนื้อประดา นี่คือผลงานของเพื่อไทยมิใช่หรือและการที่นายเศรษฐา นักธุรกิจอสังหา ผันตัวเองมาเล่นการเมือง ไปลงพื้นที่รับฟังเสียงชาวนา กินข้าวกับชาวนานั้น ถามกลับว่า อยากรับฟัง-อยากกินข้าวร่วมกับชาวนาจริงหรือไม่ หรือแค่ทำเพื่อไปหาเสียงเท่านั้น ทั้งนี้ชาวนาเขาก็รู้ว่า ใครมีความจริงใจ หรือเพื่อประโยชน์ทางการเมือง“อย่าคิดว่า การเป็นนักธุรกิจที่ค้าความร่ำรวยจากลูกค้าประชาชน จนเป็นเศรษฐี จะก้าวมาบริหารประเทศให้ประสบผลสำเร็จได้ มันคนละเรื่องกัน ส่วนใหญ่นักธุรกิจจะมองแต่ผลประโยชน์ของบริษัทและครอบครัวตนเอง ไม่เชื่อลองไปถาม นายทักษิณ นางสาวยิ่งลักษณ์ ผลลัพธ์สุดท้ายชะตาชีวิตจบลงอย่างไม่สวยงามก่อนที่นายเศรษฐาจะตัดสินใจเล่นการเมือง ไม่ลองปรึกษาหารือทั้งสองคนนั้นก่อนจะดีกว่าไหม ทำไมไม่เอาบทเรียนของนายทักษิณ นางสาวยิ่งลักษณ์มาเตือนใจนายเศรษฐาก่อนที่จะพบชะตากรรมเดียวกัน เดี๋ยวจะหาว่า ดร.เสกสกลไม่เตือน”แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ นักการเมืองในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง มักจะทำได้ทุกอย่าง ยกมือไหว้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่ รับปากแก้ไขปัญหาทุกอย่าง โจมตีคู่แข่ง เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่พรรคอื่น รัฐบาลอื่น รวมทั้งลดตัวลงไปตีเสมอชาวบ้าน ชาวนา เกษตรกร ชาวสวน ราวกับเขาเหล่านั้น เป็นญาติพี่น้อง เป็นผู้มีพระคุณอันสูงส่ง ซึ่งก็จริง เพราะต้องการคะแนนเสียงแต่หลังจากเลือกตั้งสิ้นสุดลง พวกนักการเมืองทั้งหลาย ก็หนีหาย ไม่เคยโผล่หน้าไปให้ชาวบ้านเห็นอีกเลย ยิ่งได้เป็นส.ส. หรือรัฐมนตรี ยิ่งกลัวว่าชาวบ้านจะทวงถามที่รับปากเอาไว้ บางคนจะมาบ้างก็แต่งานเทศกาลใหญ่ๆเท่านั้น เรื่องนี้จริงหรือไม่ ต้องไปถามชาวบ้านดู ชาวบ้านบางคนถึงกับบอกว่า “ได้เงินซื้อเสียง ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย” นี่คือ เสียงสะท้อนที่ชาวบ้านเริ่มชาชินกับพฤติกรรมการหาเสียงเลือกตั้งเหนืออื่นใด ดูเหมือนชาวบ้าน ก็เริ่มสนุกกับการแสดงของนักการเมือง แม้รู้ทั้งรู้ว่า พวกเขาเสแสร้งแกล้งทำเป็นรักเป็นใคร่ขนาดไหน หรือไม่จริง!?