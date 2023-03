ฟ้องชาวโลก! เพจดัง แฉ เว็บ Human Right ฯ “บิดเบือน”ความผิดเกี่ยวกับ 112 “ดร.นิว” จวก “อุ๊งอิ๊ง” ปมเครื่องมือการเมือง

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(9 มี.ค.66) เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ภาพ กรณีเว็บ Human Right Watch Left Leica Head Audeze ตีข่าวไปทั่วโลก พร้อมระบุว่า“ดังไปทั่วโลกเพราะได้ลงเว็บ Human Right Watch Left Leica Head Audeze”ก่อนหน้านี้ไม่นาน เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ข้อความ จากกรณีแชร์ภาพและเนื้อหา จากเพจเฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyan ระบุว่า“กรณีคดีหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์ตามมาตรา 112 เป็นความผิดต่อความมั่นคงของราชอาณาจักร ไม่มีประชาชนคนใดได้รับความเสียหายเป็นพิเศษเป็นการเฉพาะตัว หากประชาชนทั่วไปต้องการจะเอาผิดดำเนินคดีต้องใช้วิธีการแจ้งความหรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนและส่งฟ้องต่อไปใครเป็นคนฟ้อง 112 = ตำรวจ อัยการส่วนประชาชน ไปร้องเรียน หรือแจ้งความที่ไหนก็ได้คู่กรณีไม่ใช่ประชาชน แต่เป็น รัฐขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyan ของดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยสถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ภาพ “อุ๊งอิ๊ง” กรณีเคยพูดถึง ม.112 เอาไว้ พร้อมระบุว่า“คุณอุ๊งอิ๊ง ควรรู้จริง ก่อนจะพูดอะไรส่งเดชเกี่ยวกับ ม.112 เพราะถึงประชาชนจะแจ้งความร้องทุกข์ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่า จะนำมาป้ายสีกันได้ ปัจจุบันมีการคัดกรองหลายขั้นตอน ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ การเอาผิดในคดี ม.112 จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ขณะเดียวกันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะปกป้องประมุข”แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การต่อสู้เพื่อยกเลิก ม.112 ของคนบางกลุ่ม มักมาพร้อมกับ การ “บิดเบือน” ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำผิด ม.112 โดยพูดความจริงเพียงครึ่งเดียว ให้เห็นว่า เป็นการใช้ ม.112 เกินเลย หรือ เลยเถิด จนเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนทั้งที่ความเป็นจริง ต้องยอมรับว่า มีการเรียกร้อง “ปฏิรูปสถาบันฯ” ของ “ขบวนการ 3 นิ้ว” จึงนำไปสู่การต่อต้านเชิงสัญลักษณ์ต่อสถาบันฯ และเป็นความผิดต่อสถาบันฯ หรือ เข้าข่ายทำผิด ม.112 นั่นเอง ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ และล้อเลียน เท่านั้น ตามที่ “บิดเบือน” กับชาวโลกยิ่งกว่านั้น การใช้สิทธิเสรีภาพในการเรียกร้อง “ปฏิรูปสถาบันฯ” ยังมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผูกพันกับทุกองค์กร ว่า เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นความผิด อีกด้วยนี่ยังไม่นับ การเคลื่อนไหวชุมนุม(ม็อบ) แต่ละครั้งของขบวนการ 3 นิ้ว มีการเผาทำลาย หรือ แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านอีกหลายอย่างทั้งหมดคนไทยรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ต่างชาติอาจไม่เข้าใจ และอาจเข้าใจผิดตามที่มีการตีข่าวได้