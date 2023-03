รัฐบาลยันมี กม.คุม “อาหารผสมกัญชา” หลังมีคำเตือนต่างชาติให้ระวัง

วันนี้ (4 มี.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่มีรายงานข่าวระบุถึงกรณีทางการของต่างประเทศได้มีคำเตือนประชาชนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยให้ระมัดระวังการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่อาจพบได้โดยทั่วไปนั้น ขอชี้แจงว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินดูแลและควบคุมในเรื่องนี้อย่างรัดกุม มีกฎหมายกำหนดให้ร้านอาหารทุกแห่งที่จำหน่ายเมนูซึ่งมีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ต้องดำเนินการปิดป้ายแสดงให้ลูกค้าทราบอย่างจัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภครวมถึงนักท่องเที่ยวทราบและตัดสินใจเลือกได้ว่าจะรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมนั้นหรือไม่ โดยหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษปรับ 50,000 บาท ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560โดยรายละเอียดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารจะอยู่ใน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการ สุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2565 เป็นต้นมาน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ตามประกาศฯ ได้กำหนดให้ร้านอาหารที่มีการนำกัญชาหรือกัญชง มาเป็นส่วนประกอบต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1) แสดงข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ว่าเป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร ที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบ 2) แสดงรายการอาหารที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบ 3) แสดงข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภค อาทิ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ควรงดเว้นรับประทาน, ถ้ามีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที รีบพบแพทย์หากมีอาการรุนแรง, รับประทานแล้วเกิดอาการง่วง ซึม ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เป็นต้น (อ่านประกาศฉบับเต็ม : bit.ly/3ENUOti )“ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เพื่อควบคุมให้ร้านอาหารจะต้องปิดป้ายแสดงให้ลูกค้าทราบกรณีมีเมนูกัญชานี้ ออกตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ซึ่งหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษปรับ 50,000 บาทตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ” น.ส.ไตรศุลี กล่าวน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเกี่ยวกับนโยบายกัญชา กัญชง ทางการแพทย์และเพื่อเศรษฐกิจ ไม่สนับสนุนกัญชาเพื่อสันทนาการของไทย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำคู่มือ ภาษาอังกฤษ “10 Things Tourists need to Know about cannabis in Thailand เผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจการใช้กัญชา กัญชงในประเทศไทยอย่างถูกต้อง โดยมีการเผยแพร่คู่มือทั้งบนเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข (moph.go.th) ช่องทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตลอดจนขอความร่วมมือการท่องเที่ยวจังหวัดและศูนย์นักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทุกช่องทางรับทราบอย่างทั่วถึงด้วย (อ่านคู่มือฉบับเต็ม : https://bit.ly/3YgWBxO)