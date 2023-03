“ศ.ดร.เกรียงศักดิ์” ดันเวที “Miss Wellness World Thailand ” หวัง ช่วยสร้างเศรษฐกิจประเทศ หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

วันนี้(2 มี.ค.)ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ, นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, ประธานสหพันธ์สุขสภาพนานาชาติ (International Society of Wellness), ประธาน GlodenZone Wellness ผู้ริเริ่มก่อตั้งและเป็นประธานกองการประกวด Miss Wellness World Thailand คุณศกุณา โรจนพานิช เป็นผู้อำนวยการกองประกวด และคุณพิราวรรณ ปัสยามาตร เป็นกรรมการบริหารกองการประกวดโดยศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ตนเองตั้งใจผลักดันให้เกิดใน 4 เรื่องในประเทศไทยเพื่อทำให้ประเทศเจริญ ให้หลุดพ้นจากรายได้ปานกลางเป็นรายได้ที่สูง ประกอบด้วย Wellness สุขสภาพ ,Food อาหาร,การดูแลคนชรา และการท่องเที่ยว โดยนำ 4 เรื่องใหญ่นี้มาเชื่อมโยงกัน หากขับเคลื่อนได้จะช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากความจน และเมื่อเทรนของโลก คือ Economy Wellness ใหญ่ที่สุด และเติบโตสวนกระแสโควิดมา 3 ปี จึงต้องการอยากจะขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริง โดยได้ริเริ่ม “เวที Miss Wellness World Thailand" หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยให้การผลักดันประเทศไทยสู่เมืองหลวงสุขสภาพโลกเป็นจริง และ ต้องการดิสรัปชั่นเปลี่ยนเวทีนางงามให้เกิดความยั่งยืน“ผมผลักดัน เวที Miss Wellness World ให้นางงามมาเป็นทูต Wellness เพื่อตีปี๊บประเทศไทยให้ดัง ทำให้เมืองไทยเป็นเมืองหลวงแห่ง Wellness โลก ผลักดันประเทศไทยขึ้นสู่ยอดเสา ให้คนทั่วโลกมาใช้บริการ มาท่องเที่ยว กิจการต่างๆ คนไทยก็จะมีรายได้ดี หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางให้มีรายได้สูงขึ้นมา”คุณศกุณา โรจนพานิช ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Wellness World Thailand กล่าวว่า เวทีนี้เป็นการคัดเลือกหญิงไทยที่งามอย่างมีสุขสภาพ (Wellness) เป็นเวทีสร้างคนเพื่อช่วยสร้างชาติ คัดเลือกหญิงไทยที่มีความงามทุกด้านเข้ารับการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านสุขสภาพ ใช้ความงามไปมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงคนในประเทศให้มีสุขสภาพ การประกวดจัดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์การผลักดันประเทศไทยสู่เมืองหลวงสุขสภาพโลก ด้วยแนวคิด สวยสร้างสุข (Beauty with Wellness) เป็นความสวยที่เน้น สุขภาพกาย ใจ จิตที่ไม่ใช่แค่มีสุขภาพดี แต่ยังครอบคลุมไปถึงการมีร่างกาย อารมณ์ ความคิด และจิตใจที่ดีด้วย ที่จะช่วยสร้างความสุขในตัวเอง และไปสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ตามแนวคิด สวย สร้าง สุข ซึ่งการที่จะเกิด wellness lifestyle ได้นั้น Miss Wellness จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขสภาพ (wellness) จนเกิดเป็นวิถีชีวิต และสามารถส่งต่อได้ Miss Wellness จะต้องมีเสน่ห์สามารถเปิดใจคนให้สนใจเรื่องสุขสภาพ Miss Wellness จะต้องมีใจรักในการทำประโยชน์ให้สังคม ทำหน้าที่เป็นทูตสุขสภาพ ผลักดันแนวคิดสุขสภาพ ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่การเป็นเมืองหลวงสุขสภาพโลกซึ่งการประกวดจะมีส่วนสนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจด้านอาหารเพื่อสุขภาพ วิตามิน อาหารเสริม การประกันสุขภาพ โรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงแรม ฟิตเนส สปา การท่องเที่ยว ฯลฯ สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจนำประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางแห่ง Wellness โลกขณะที่เกณฑ์การตัดสินและคัดเลือกนางงามพิจารณาจากการมี wellness 3 ด้าน คือ• HQ หรือ Health Quotient – (Physical) คือ ความฉลาดในการดูแลสุขภาพ ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตน การตรวจมวลร่างกาย• EQ หรือ Emotional Quotient – (Mental) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ โดยดูจากการตอบสนองต่อสถานการณ์บางอย่างในระหว่างการประกวด หรือการสัมภาษณ์• MQ (Moral Quotient) – (Spiritual) คือ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม โดยดูจากประวัติการทำงานเรื่องสังคมโดยกองประกวด ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขสภาพ (wellness) และผู้นำจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ทั้งนี้กองการประกวดได้กำหนดตำแหน่งและรางวัลไว้ 5 ตำแหน่ง คือ1. Miss Wellness World Thailand the winner2. Miss Wellness World Thailand รองอันดับ 13. Miss Wellness World Thailand รองอันดับ 24. Miss Wellness World Thailand รองอันดับ 35. Miss Wellness World Thailand รองอันดับ 4โดยมีมูลค่าเงินรางวัล และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาทส่วนคุณพิราวรรณ ปัสยามาตร กรรมการบริหารกองการประกวด ระบุว่า ตารางกิจกรรมการประกวด ตอนนี้ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว จะปิดรับใบสมัคร ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 และประกาศผลผู้เข้ารอบวันที่ 18 มีนาคม 2566 สาวงามที่สนใจเข้าประกวด ส่งใบสมัครได้ทาง อีเมล์ miswellness.worldthailand@gmail.com และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่FacebookInstagramYoutube