นายกฯ ปลื้ม TripAdvisor จัดกรุงเทพฯ ติดอันดับ 13 เมืองจุดหมายด้านอาหารของโลก

วันนี้ (12 ก.พ.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ได้ทราบว่า เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง ทริปแอดไวเซอร์ (TripAdvisor) ได้จัดอันดับ “จุดมุ่งหมายปลายทางอาหาร” หรือ “เบสต์ ฟู้ด เดสติเนชั่น” (Best Food Destination) ของโลก ประจำปี 2023 (Best Food Destinations in the World-Tripadvisor Travelers’ Choice Awards) (https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Destinations...) ซึ่งผลปรากฏว่า กรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการจัดอันดับในครั้งนี้ เป็นการจัดอับดับโดยดูจาก คุณภาพ และ ปริมาณการรีวิว ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว และนักชิมจากทั่วโลก ที่เข้ามาเขียนเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ในรอบ 12 เดือน รวมถึงความนิยมของโพสต์ที่รีวิว ซึ่งจากการที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับในประเภท Best Food Destination ในอันดับที่ 13 ของโลก และถือเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน โดย Tripadvisor ระบุว่า พระราชวังสีทอง ตลาดน้ำ ประติมากรรมจากเครื่องเคลือบดินเผาที่งดงาม ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจ ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวก็สามารถเยี่ยมชมย่านการค้า ได้แก่ ประตูน้ำ สยามแสควร์ เพื่อเลือกซื้อสินค้าระดับพรีเมียม รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งพระนคร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมอย่าง วัดอรุณราชวราราม วัดโพธิ์ และ ฝั่งธนบุรี นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ลองทานข้าวเหนียวมะม่วงของหวานที่มีชื่อเสียงระหว่างทางก่อนเข้าชมความวิจิตรงดงามของพระบรมมหาราชวังอีกด้วย“นายกรัฐมนตรี ยินดีที่ได้ทราบถึงผลการจัดอันดับ Best Food Destination 2023 ของ Tripadvisor ขอบคุณนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีความทรงจำที่ดีในกรุงเทพฯ เป็นอันดับ 13 ของโลก และได้เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน เชื่อมั่นในเสน่ห์ และความหลากหลายในประเทศไทย มีสถานที่ที่สวยงาม มรดกวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงงานกีฬา งานศิลปะ อาหารที่มีรสชาติถูกปาก และได้รับความนิยมไปทั่วโลก ทั้งนี้ รัฐบาลดำเนินนโยบายพยายามพัฒนาเพิ่มคุณค่าสิ่งที่มีอยู่ มิใช่เพียงเพื่อแค่กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่ต้องการต่อยอดผลักดัน ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก” นายอนุชา กล่าว