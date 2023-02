นายกฯ ชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในกิจกรรมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 66

วันนี้ (31 ม.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในกิจกรรมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ Event Hall 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก โดยมีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเยี่ยมชมโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับฟังสรุปและเยี่ยมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สำคัญ ซึ่งคนไทยเป็นผู้คิดค้นและผลิตขึ้น ดังนี้ (1) นวัตปะการัง : ปะการังเทียมที่มีโครงสร้างเลียนแบบธรรมชาติด้วยกระบวนการออกแบบ ชีวจำลอง (2) เท้าเทียมไดนามิกส์สำหรับผู้พิการขาขาดที่แข็งแรง (3) การผลิตกระจกเกรียบตามอย่างโบราณ เพื่อพัฒนาสู่การบูรณะและต่อยอดงานศิลปกรรมไทย (4) เส้นโปรตีนไข่ขาวพร้อมทาน ไร้แป้ง ไร้ไขมัน ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ท และ (5) เต่าบินโรโบติกบาริสต้า โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณและชื่นชมความสำเร็จของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมดังกล่าวซึ่งเกิดจากความสามารถของคนไทย พร้อมสอบถามถึงกระบวนการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยความสนใจ โดยแนะนำให้มีการขยายให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น กรณีของเส้นโปรตีนไข่ขาวพร้อมทาน ไร้แป้ง ไร้ไขมัน ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ท Eggy day เส้นโปรตีนไข่ขาว 100% นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย รวมไปถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอื่นๆ ซึ่งถือเป็นอนาคตของประเทศไทยในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยและนวัตกรรมไปสู่ความมั่นคง มั่ง และยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ทดลองใช้นวัตกรรมเต่าบินโรโบติกบาริสต้า ซึ่งเป็นเครื่องชงเครื่องดื่มอัตโนมัติ โดยได้เลือกเมนูชาเขียวญี่ปุ่นร้อน รวมทั้งเชิญชวนรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ทดลองใช้บริการนวัตกรรมเต่าบินโรโบติกบาริสต้า ซึ่งสามารถทำเครื่องดื่มได้มากกว่า 170 เมนู โดยได้มีการนำวัตถุดิบโดยรวมจากในประเทศไทยเข้ามาใช้ เช่น เมล็ดกาแฟ เป็นการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรจากในประเทศ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชน สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนคนไทยได้อีกทางหนึ่งด้วยสำหรับการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 Thailand Inventors’ Day 2023 ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย แด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ชาติไทยมีนวัตกรรมหรือไม่” และในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 Thailand Inventors’ Day 2023 และพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้และสาธารณชน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ นอกจากนี้ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาในรูปแบบ on-site และ on line เป็นกิจกรรมเวิร์กชอปที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้สนใจทั่วไปในหลากหลายมิติ กว่า 80 หัวข้อ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในรูปแบบ on-site และ on line รูปแบบ virtual exhibition โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานแต่อย่างใดรวมไปถึงกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ประกอบด้วยนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ นิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สร้างมูลค่า นิทรรศการพื้นที่เรียนรู้กับนวัตกรรมโดรน FUNARIUM SKY DRONE นิทรรศการขบวนการ ผู้พิทักษ์ป่าไม้ GUARDIANS OF THE FOREST นิทรรศการขุมทรัพย์ป่าชายเลน MANGROVE TREASURE นิทรรศการ U2T นิทรรศการจากสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม MAKER SPACE: FROM MAKER TO INNOVATOR นิทรรศการนักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์ THE ART OF INVENTION นิทรรศการจุดเริ่มต้นเล็กๆ...สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ YOUTH IN CHARGE นิทรรศการหน่วยงานเครือข่าย 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้านนวัตกรรมสังคมผู้สูงวัยและผู้พิการ และด้านนวัตกรรมสีเขียว มหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ : โครงการ Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน: โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023 : I – New Gen Award 2023 ตลอดจนตลาดสินค้าและนวัตกรรม โดยกลุ่มโดยกลุ่มสินค้า GI สินค้าชุมชน และสินค้าพร้อมจำหน่ายจากงานส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมรัฐบาลโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงาน และสำรองสิทธิ์เข้าร่วมประชุม สัมมนา ในหัวข้อการประชุมที่จะจัดขึ้น ภายในงาน วันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’ Day 2023 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ ที่ https://inventorsdayregis.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป