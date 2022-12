“เพื่อชาติ” กางแผนแบ่ง 12 โซนปัญหา-ทางแก้ โชว์ใน “ศูนย์นโยบายมีชีวิต” คาดเปิด 15 ม.ค.66

วันนี้ (28 ธ.ค.65) ร.อ.จารุพล เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างศูนย์นโยบายมีชีวิต Live Policy Exhibition Center ของพรรคเพื่อชาติ บริเวณปากซอยสุขุมวิท 12 ว่า พรรคเพื่อชาติมีแนวคิดในการสร้างนโยบายที่จับต้องได้ โดยการสาธิตให้ดูก่อน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็ว่าได้ที่พรรคการเมืองจะสาธิตนโยบายให้ประชาชนได้เห็นว่าทำได้จริง และจะมีประโยชน์กับประเทศจริงๆ ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่คนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อชาติช่วยกันออกแบบร.อ.จารุพล เปิดเผยด้วยว่า เดิมทีพื้นที่ที่จัดสร้างศูนย์ฯมีขนาดประมาณ 3 ไร่ อยู่ใจกลางเมือง แต่เป็นพื้นที่รกร้างที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเมื่อพรรคเพื่อชาติแสดงความตั้งใจจริงที่อยากจะมีพื้นที่ในการสื่อสารนำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ จึงมีการเจรจาขอเช่าพื้นที่ได้ในราคาที่ไม่สูงมากนัก ก่อนจะมีนัดหมายกันมาจัดกิจกรรม “เทปูน ทาสี เพื่อชาติ” โดยมีกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรคมาร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา“พรรคเราไม่ได้ร่ำรวยเหมือนบางพรรคที่จะใช้เงินเนรมิตรทุกอย่าง หรือจ้างบริษัทก่อสร้างใหญ่โตมาทำ พวกเราก็เลยลงแรงและลงขันช่วยกันดำเนินการปรับพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อน เพื่อทำให้ศูนย์นโยบายมีชีวิตแห่งนี้เกิดขึ้นจริง” ร.อ.จารุพล ระบุนพ.วิชัย ทวีปวรเดช กล่าวเสริมว่า ศูนย์นโยบายมีชีวิต จะเป็นพื้นที่บอกกล่าวถึงนโยบายของพรรคว่า พรรคได้เปลี่ยนมิติในการนำเสนอนโยบายรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนพรรคอื่น เน้นรูปแบบนโยบายที่จับต้องได้ หรือเป็นนโยบายมีชีวิต (Live Policy) ด้วยการสาธิตให้ประชาชนได้ดูก่อนแล้วจีงค่อยตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคเพื่อชาติหรือไม่ ผ่าน Exhibition Center ที่มี 12 โซน 12 ประเด็น เพื่อเป็นทางออกประเทศ ตามสโลแกนเพื่อชาติ(นี้) ไม่รอชาติหน้า ของพรรคนพ.วิชัย กล่าวต่อว่า พื้นที่ทั้ง 12 โซน จะมีการนำเสนอทั้งในส่วนของปัญหา และแนวทางการแก้ไข ประกอบด้วย 1. House of Problems รวบรวมปัญหาของสังคมไทย, 2. House of Natural Resources Management ทางออกในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 3. House of Revenue ทางออกในการเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยและนำรายได้เข้าประเทศ, 4. House of Justice ทางออกในการปฏิรูป กระบวนการยุติธรรม, 5. House of Laws ทางออกของการปฏิรูปกฎหมาย, 6. House of Health (ทางออกของปัญหา ระบบสาธารณสุข7. House of Security (ทางออกของปัญหาความมั่นคง, 8. House of Education ทางออกของปัญหาการศึกษาไทย, 9. House of Human Capacity Building ทางออกในการเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย, 10. House of Inequality ทางออกของการลดความเหลื่อมล้ำ, 11. House of Sustainability ทางออกเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 12. Save bangkok ทางออกสำหรับกรุงเทพฯในอนาคต“Live policy หรือ นโยบายมีชีวิตของพรรคเพื่อชาตินับว่า เป็นการพลิกประวัติศาสตร์การเมืองไทยในการนำเสนอนโยบาย โดยพรรคเพื่อชาติเป็นพรรคแรกและพรรคเดียว ที่สร้างความแตกต่างในการนำเสนอนโยบายที่เป็นรูปธรรมด้วยการสาธิต นอกจากการพูดด้วยวาจา หรือเขียนบนกระดาษเพียงอย่างเดียว” โฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวนพ.วิชัย กล่าวด้วยว่า คาดว่าศูนย์นโยบายมีชีวิตของพรรคเพื่อชาติจะเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป.