"หมอวรงค์-ไทยภักดี"ยื่นหนังสือ"บิ๊กตู่" หยุดประมูลดาวเทียม ประเคนนายทุน ชี้รัฐควรดำเนินการเอง

วันนี้(15 ธ.ค.)นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี, ดร.พงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี รองเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) พร้อมคณะ เดินทางไปยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้รัฐเข้าบริหารจัดการดาวเทียมเอง หยุดประมูลดาวเทียมประเคนสมบัติชาติให้นายทุน ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ตึก กพ.เก่า)นพ.วรงค์ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการประมูลการใช้สิทธิ์ในวงโคจรดาวเทียมซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของชาติและประชาชน โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการกิจการดาวเทียมด้วยตนเอง ยิ่งทราบข่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กระทรวง DES ได้เสนอครม.และมีมติให้ NT ไปประมูลแข่งขันเพื่อดำเนินกิจการดาวเทียมนั้น กระทรวง DES กำลังเล่นปาหี่หลอกประชาชนหรือไม่ ในเมื่อเป็นกิจการของรัฐ วงโคจรดาวเทียมเป็นสิทธิของรัฐ เป็นสมบัติของประชาชน ซึ่งกระทรวง DES ก็เป็นรัฐ หากมีความตั้งใจจริง ทำไมไม่ดำเนินการโดยใช้อำนาจของรัฐนพ.วรงค์ กล่าวว่า 30 ปีที่ผ่านมา พิสูจน์แล้วว่าการดำเนินกิจการดาวเทียมที่ผ่านมาสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้รับสัมปทาน จากคนธรรมดาที่ต้องไปแลกเช็คกลายเป็นมหาเศรษฐีและยิ่งโลกปัจจุบันเป็นการสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็น space war fair ที่สำคัญกิจการดาวเทียมเวลามีปัญหารัฐต้องรับผิดชอบ ต้องใช้เงินภาษีประชาชนรับผิดชอบ ถ้าเป็นเช่นนั้น นำไปให้เอกชนประมูลได้อย่างไร ที่สำคัญหากเกิดการจารกรรม รัฐจะทราบหรือไม่ นอกจากนี้ศาลฎีกานักการเมือง เคยมีคำวินิจฉัยว่า ดาวเทียมไอพีสตาร์ (ไทยคม 4)เป็นดาวเทียม นอกสัญญาสัมปทาน ถ้าเปิดประมูลเป็นใบอนุญาต สิทธิจะเป็นของเอกชนทั้งหมด จะล้มล้างความเสียหายที่ ไอพีสตาร์ต้องชดใช้หรือไม่"ผมมายืนตรงนี้ มาฟ้องประชาชนว่า นี่คือสมบัติของชาติ รัฐธรรมนูญกำหนดว่า สิทธิในวงโคจรเป็นสมบัติของชาติที่รัฐจะต้องดูแล ดังนั้นจึงเรียกร้องให้รัฐดำเนินการการเอง เรารอมา 30 ปีให้ดาวเทียมมาเป็นของรัฐจริงๆ เพราะ 30 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เอกชนบริหารและสร้างความมั่งคั่ง ความร่ำรวยมาแล้ว ถ้ารัฐเอามาทำเอง รัฐก็น่าที่จะสร้างความมั่งคั่ง ร่ำรวยเผื่อแผ่ไปที่พี่น้องประชาชน” หัวหน้าพรรคไทยภักดี ระบุนายพงศ์ฐิติ กล่าวว่า จุดยืนของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) คือจะต้องเป็นผู้วางโครงสร้างพื้นฐานของชาติเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ยืนยันNT มีความพร้อมที่จะแข่งขันทางธุรกิจ ที่ผ่านมา NT ให้บริการในธุรกิจ บอร์ดแบรนด์ อยู่แล้ว ในส่วนการควบคุมวงโคจรดาวเทียมหากรัฐบาลจริงใจมีการถ่ายทอด Know how NT ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ แต่ที่ผ่านมาไทยคมไม่ได้ดำเนินการถ่ายทอด Know how ให้“ในวันที่ 19 ธันวาคม สหภาพฯจะจัดเวทีเสวนาสร้างการรับรู้รู้ในเรื่องนี้ให้กับสมาชิก และกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหว ถ้าท้ายที่สุดรัฐบาลไม่ฟังก็คงต้องฟ้องศาลปกครอง” รองเลขาธิการ สรส.ระบุ