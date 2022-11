‘นิติพล ก้าวไกล’ ร่วมยินดีนักอนุรักษ์ช้าง ‘แสงเดือน ชัยเลิศ’ ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวินจากรัฐบาลฝรั่งเศส

วันนี้(20 พ.ย.)นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ตนขอแสดงความกับ แสงเดือน ชัยเลิศ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับมอบ ‘THE LEGION OF HONOUR’ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน จากรัฐบาลรัฐฝรั่งเศส โดยท่านประธานาธิบดี เอมานูว์แอล มาครง เป็นผู้มาประดับเหรียญอิสริยาภรณ์ด้วยตัวเองที่ วังจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร“พี่แสงเดือน เป็นคนที่มุ่งมั่นทำงานด้านสัตว์และสิ่งแวดล้อม ยืนหยัดทำงานเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกระบอกเสียงให้กับสิ่งมีชีวิตที่ไร้เสียงมาตลอดหลายสิบปี ซึ่งหนึ่งสิ่งที่เธอพยายามผลักดันมาตลอด คือการสร้างสมดุลระหว่าง คนเลี้ยงช้าง ช้าง และป่า ให้อยู่ด้วยกันได้ โดยช้างที่มูลนิธิดูแลจะได้อยู่กับธรรมชาติโดยไม่มีเครื่องพันธนาการ ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนเลี้ยงช้างผ่านการท่องเที่ยวได้โดยไม่มีการกักขังหรือทรมาน ทำให้ช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุขในธรรมชาติของเขา งานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ พี่แสงเดือนก็ทำอย่างเต็มที่ จากลูกหลานชาวบ้านคนหนึ่งที่ไม่มีต้นทุนใดๆ แต่ใช้การทำงานเป็นตัวแทนความมุ่งมั่น จึงทำให้ได้รับเกียรติในการประดับเหรียญ THE LEGION OF HONOUR จากรัฐบาลฝรั่งเศส ตัวผมเองนอกจากขอร่วมแสดงความยินดีและพลอยภูมิใจไปด้วยแล้ว ยังต้องขอขอบคุณพี่แสงเดือนสำหรับความรู้และแนวทางดีๆมากมายเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมที่มีให้ผมมาตลอดเป็นสิบปี ก่อนที่ผมจะทำงาน ส.ส.เพื่อผลักดันวาระต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการดูแลช้างไทยในปัจจุบันที่ผมจะผลักดันและทำงานต่อไปอย่างเต็มที่ในฐานะผู้แทนราษฎร”สำหรับ ‘THE LEGION OF HONOUR’ คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้รับการสถาปนาโดยกษัตริย์นโปเลียน โบนาปาร์ต เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2345 เพื่อตอบแทนประกาศเกียรติคุณงามความดีของชาวฝรั่งเศส ในสาขาอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลเรือน ทหาร และปัจเจกบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศ ในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติ