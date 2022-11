“วิษณุ” ชี้ ไม่ควรใช้งบกลางจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลก บอก 1.6 พันล้านบาท แพงไป

วันนี้ (15 พ.ย.) เมื่อเวลา 08.46 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก สามารถใช้งบประมาณกลางจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกได้หรือไม่ ว่า ในอดีตเคยมี แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ควร เพราะเป็นต้นปีงบประมาณ และตอนนี้ยังมีภัยธรรมชาติอีกหลายอย่าง และคาดการณ์ไม่ได้ว่าอีก 11 เดือนข้างหน้า เกิดอะไรขึ้น ทั้งนี้ ไม่ทราบว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จะหาทางออกในเรื่องดังกล่าวอย่างไร แต่ต้องไปชั่งน้ำหนักว่ามีเหตุผลสมควรหรือไม่ที่จะเอาเงินกองทุนไปจ่าย เพราะอาจมีรายจ่ายอื่นที่จำเป็นมากกว่า และที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก เพราะอยากตอบสนองคนที่อยากดูฟุตบอล แต่มันจะคุ้มค่าหรือไม่ก็ค่อยว่ากัน ราคาถ้าราคาไม่แพง ถ้าคุ้มก็โอเค แต่ถึงขนาด 1,600 ล้านบาท มันแพงไปหน่อย และได้ยินว่าบางประเทศถูกกว่านี้เมื่อถามย้ำว่า สามารถยืมเงิน ครม.โดยใช้งบบางส่วนหากได้ค่าสปอนเซอร์แล้วค่อยมาคืนได้หรือไม่ได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ก็เป็นไปได้ แต่อาจจะไม่ได้ทำอย่างที่สื่อถาม แต่สรุปคือ 1. ยืม 2. คืนทีหลัง แต่อย่าไปบอกว่ายืมจากเงินอะไร แต่ไม่ควรใช้งบประมาณกลาง และอาจจะใช้งบจากกองทุนกีฬาก็ได้ ส่วนจะหารือกันในที่ประชุมหรือไม่ เพราะฟุตบอลโลกใกล้จะแข่งขันแล้ว นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่รู้ปัญหา แต่คนที่รู้ปัญหาจะหยิบยกขึ้นมา เช่น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หรือ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมต.การท่องเที่ยวและกีฬา และเรื่องกฎระเบียบ มัสต์แฮฟ (Must Have) และ มัสต์แครี่ (Must Carry) ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีคนพูดมานานแล้วว่าควรจะสังคายนา แต่ไม่รู้ว่าทำไม ไม่ทำ และตนไม่ได้ศึกษารายละเอียด สมัย คสช.เข้าไปดู กสทช.ตนคิดว่าจะต้องมีการปรับแก้ตรงนี้ให้มันคล่องตัว ซึ่งคนที่ทำคือ กสทช. แต่ไม่แน่ใจว่า เขาไม่แน่ใจว่าทำไม่ได้ หรือไม่ควรทำ