นายกฯ เปิดทำเนียบต้อนรับเยาวชนอาเซียน ชี้ ผู้นำต้องฟังเสียงคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. เวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนจากเขตเศรษฐกิจเอเปก ในโครงการ APEC Voices of the Future เข้าพบเพื่อมอบแถลงการณ์เยาวชน ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า โดย นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ประเทศกัมพูชา ชื่นชมการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ ในส่วนของการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 29 นี้ ไทยได้ทำงานเพื่อเตรียมการอย่างเต็มที่มาตลอดปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อในฝีมือของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน พร้อมที่จะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดตามที่ได้ทำมาโดยตลอดในที่ประชุม ได้มีการสรุปการเดินทางเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะมีผู้นำเข้าร่วมทั้งสิ้น 14 เขตเศรษฐกิจ และมอบผู้แทน 7 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก เปรู รัสเซีย จีนไทเป (ตามแนวปฏิบัติเอเปก) และสหรัฐฯ รวมทั้งจะมีแขกพิเศษ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และ มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบียในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับฟังการเตรียมการ หัวข้อหลัก ประเด็นสำคัญ และความคาดหวังผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของเอเปกในปี 2565 และชื่นชมการทำงานหนักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นว่า ไทยจะประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจร่วมกัน รวมทั้งเชื่อว่าประเทศและประชาชนไทยจะได้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังการเข้าพบ นายกรัฐมนตรี ได้พากลุ่มตัวแทนเยาวชนเยี่ยมชมตึกภักดีบดินทร์ บริเวณในทำเนียบรัฐบาล และถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า โดยนายกฯกล่าวว่า ช่วยกันทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่ ให้เขามาเยือนประเทศไทย ทุกคนเขาชอบประเทศไทย เขามองแล้วบอกว่าสวยงาม มีความสุข ซึ่งเยาวชนนี้มาจากหลายประเทศ และในช่วงบ่ายจะไปดูสถานที่ประชุมเอเปก เยาวชนพวกนี้อยู่ภายใต้โครงการ APEC Voices of the Future นี่คือ เสียงของอนาคต เป็นคนรุ่นใหม่ ฉะนั้น คนรุ่นเก่าต้องทำให้คนรุ่นใหม่ ถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วเขาไม่รู้เรื่องเลย วันหน้าก็ยากที่จะทำอะไรได้ ฉะนั้นวันนี้เขาจะมาร่วมกับเราตั้งแต่ตอนนี้ ซึ่งโครงการนี้มีมาหลายปีแล้ว ทุกอย่างที่แต่ละรัฐบาล แต่ละนายกรัฐมนตรี หรือแต่ละผู้นำไป ก็จะรับฟังเสียงพวกนี้ไปด้วย และนำไปประกอบดูกับนโยบาย โครงการต่างๆ ว่า ตรงกับความต้องการพวกเขาหรือไม่ เพราะวันหน้าพวกเขาจะเป็นคนสานต่อ ตนจึงได้บอกว่าเป็นรุ่นสู่รุ่น จากนั้นนายกฯเลี่ยงมายืนตรงสื่อมวลชน เพื่อให้สื่อบันทึกภาพตัวแทนเยาวชน โดยไม่มีนายกฯผู้สื่อข่าวถามว่า วันนี้ นายกฯมีความสุขมากหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “มีสิ มีทุกวัน”ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายกฯได้สนทนาด้วยภาษาอังกฤษกับกลุ่มตัวแทนเยาวชน อย่างอารมณ์ดี โดยกล่าวว่า “แต๊งกิ้ว ขอบคุณ ขอให้เอนจอย แฮปปี้” โดยนายกฯยกนิ้วโป้งสัญลักษณ์ว่ายอดเยี่ยม และชูสัญลักษณ์ไอเลิฟยู พร้อมกล่าวว่า “รักกันไว้เถิด”จากนั้นนายกฯให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ถึงความพร้อมการจัดประชุมเอเปก ว่า มีความพร้อม 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว เตรียมการมาเป็นเดือน ประชุมมาเป็นปีเมื่อถามว่า ไม่มีอะไรน่ากังวลใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ยังไม่มี ได้มีการพูดุยประเด็นสำคัญในการประชุมอาเซียนเท่านั้นแหละ เป็นเวทีแห่งเศรษฐกิจ ถามต่อว่า อยากฝากอะไรหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ฝากไปแล้ว ดูแลการประชุมให้เรียบร้อยละกัน