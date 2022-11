นายกฯ ปลื้ม กรุงเทพมหานคร ขึ้นแท่นอันดับ 1 เมืองที่น่าพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

วันนี้ (2 พ.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ได้ทราบว่า นิตยสารธุรกิจและท่องเที่ยว Business traveller จัดอันดับให้ กรุงเทพมหานคร เป็นอันดับหนึ่ง ในประเภทเมืองที่น่าพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก( Best Leisure time city in Asia-Pacific) โดยจาการสำรวจของ Business Traveller Asia-Pacific Awards 2022โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผลการจัดอันดับทั่วโลกสะท้อนว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบ โดยในปีนี้ Business Traveller นิตยสารที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีชื่อเสียง ได้ประกาศ 31 อันดับ รางวัล Business Traveller Asia-Pacific จัดอันดับโดยการลงคะแนน เก็บข้อมูลตั้งแต่กรกฎาคม ถึงกันยายน 2565 จากผู้อ่าน ซึ่งผลการสำรวจ ในปีนี้ กรุงเทพมหานคร ได้รับการลงคะแนนให้เป็นอันดับ 1 ประเภทเมืองที่น่าพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก (Best Leisure time city in Asia-Pacific) และเป็นที่ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว รวมทั้งได้รางวัลอันดับ 3 ในประเภท เมืองสำหรับธุรกิจที่ดีที่สุด (Best Business Cities in Asia) อีกด้วย นอกจากนี้ สายการบินประจำชาติไทยอย่าง การบินไทย (Thai Airways) ยังได้รับรางวัลอันดับ 3 ในประเภท สายการบินที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก (Best Airline of Asia-Pacific)“นายกรัฐมนตรียินดีอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกยังคงให้ความสำคัญ นิยมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเทศไทยยังเป็นสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาผ่อนคลาย และใช้เวลาว่าง นอกจากนี้ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ ทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการดำเนินนโยบายตามช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนที่มีส่วนร่วม ทำให้ไทยมีเสน่ห์และเอกลักษณ์ มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว รักษากระแสความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง” นายอนุชา กล่าว