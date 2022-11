“ธนกร” ชูความสำเร็จ “บิ๊กตู่” ไทยขึ้นอันดับโลกทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว-ดิจิทัล-พัฒนายั่งยืน

นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมการบริหารประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่สามารถยกระดับศักยภาพประเทศไทยในทุกมิติ เห็นได้จากสถาบันภาครัฐและเอกชนทั่วโลกที่จัดอันดับให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม อ้างอิงจาก Pocket World in Figures 2022 Edition พบว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่อันดับที่ 1 ของโลก เป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับที่ 4 ของโลก เป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อันดับที่ 6 ของโลก และเป็นผู้ผลิตพืชในกลุ่ม Roots and Tubers (เช่น มันสำปะหลัง) รายใหญ่อันดับที่ 6 ของโลกเช่นกัน และในภาพรวมยังเป็นผู้ผลิตผลผลิตด้านการเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 12 ของโลกอีกด้วย ด้านอุตสาหกรรม อ้างอิงจากการจัดอันดับขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 25 ของโลก จากทั้งหมด 152 ประเทศทั่วโลก สะท้อนประเทศมีศักยภาพหรือขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การประมวลข้อมูลอันดับของไทยด้านอุตสาหกรรมในปี 2565 ของ BOI พบว่า ประเทศไทยยังครองอันดับ 1 ของอาเซียนในการส่งออกยานยนต์และการเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซลรายใหญ่ที่สุดด้วย ทั้งนี้ ในระดับโลกแล้วประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก Hard Disk Drive รายใหญ่อันดับที่ 2 ของโลก เป็นผู้ส่งออก Bioplastics รายใหญ่อันดับที่ 3 ของโลก และเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซลรายใหญ่อันดับที่ 5 ของโลก และที่สำคัญ ด้านบริการและการท่องเที่ยว ไทยเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชียในด้าน Global Health Security (GHS) และเป็นอันดับที่ 5 ของโลกที่มีขนาดของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ที่ใหญ่ที่สุดนายธนกร กล่าวอีกว่า ในส่วนความโดดเด่นด้านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมากและเป็นที่รับทราบในวงกว้างอยู่แล้ว ซึ่ง Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2022 ได้จัดให้ไทยเป็นอันดับที่ 3 ของโลกใน Top Countries in the World ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับ 4 ของโลก (Best Cities in the World) และจัดอันดับให้ชีวาศรมเป็นอันดับที่ 1 ของโลกใน The Best Destination Spas in the World อีกด้วย ขณะที่ ไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศที่ดีที่สุดในการท่องเที่ยวแบบผจญภัย (รองจาก บราซิล อิตาลี สเปน และ กรีซ ตามลำดับ) ของการจัดอันดับจาก US News ปี 2565 รวมทั้งประเทศที่ดีที่สุด (Best Countries Ranking 2022) ในอันดับที่ 28 จาก 78 ประเทศที่ดีที่สุดในโลกนอกจากนี้ ไทยมีสถิติที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกหลายรายการ อาทิ ความเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลของไทยสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ช่วงอายุระหว่าง 16 ปี ถึง 64 ปี นอกจากนี้ ความเร็วเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตคงที่เป็นอันดับ 3 เฉลี่ยที่ 171.37 Mbps รองจาก สิงคโปร์ และ ชิลี การซื้อของออนไลน์รายสัปดาห์ของไทยสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก การใช้มือถือในการชำระค่าบริการของไทยสูงเป็นอันดับ 3 รองจากฮ่องกง และ ไต้หวัน ส่วนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแต่ละประเทศมีการดำเนินงานคืบหน้ามากน้อยเพียงใดในความพยายามในการขับเคลื่อน SDGs อย่างต่อเนื่อง ไทยมีดัชนี SDGs อยู่ในอันดับที่ 44 จาก 163 ประเทศ และยังคงเป็นประเทศที่มีคะแนนดัชนี SDGs สูงที่สุดในอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (2562-2565) ส่วนด้านธุรกิจ ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 3 ของโลกจากการจัดอันดับ Best Countries to Start a Business ของ USNews 2022 ซึ่งขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 10 ในปี 2021 อีกทั้ง USNews 2022 ยังจัดอันดับให้ไทยเป็นอันดับที่ 13 ของโลกในดัชนี Best Countries for Open for Business เนื่องจากเป็นประเทศที่มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ไทยถูกจัดอันดับโดย Pocket World in Figures 2022 Edition ให้เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ในด้านกำลังซื้อสูงเป็นอันดับที่ 19 ของโลก“ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในประเทศชั้นนำของโลกในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่า ในสายตาสถาบัน/องค์กรชั้นนำของโลก ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านต่างๆ อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก หรีอบางมิติไทยก็สามารถปรับขึ้นมาอยู่ในรดับชั้นกลางของโลกได้ ประกอบกับ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีของไทยทั้งในเชิงภาคเศรษฐกิจจริงและภาคการเงิน ความพร้อมด้านดิจิทัลและความเชื่อมโยงกติกาต่างๆ ของโลก ถือเป็นข้อได้เปรียบของไทยและจะกลายปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดการดึงดูดการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ต้องถือเป็นผลงาน รัฐบาล และ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการพัฒนาความสามารถประเทศ เร่งสร้างโอกาศ เดินหน้าประเทศไทย จนเป็นยอมรับในระดับโลก ผมไม่เข้าใจพรรคร่วมฝ่ายค้านจิตใจมืดบอดตั้งหน้าตั้งตาโจมตีรัฐบาลรายวันหาว่าไม่มีผลงานอะไร ทำประเทศถอยหลัง ทั้งที่รัฐบาลมีผลงานเป็นรูปธรรมชัดเจน มุ่งเล่นการเมืองเพียงอย่างเดียว” นายธนกร กล่าว