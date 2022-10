“ปานเทพ” โต้ ส.ส.พท.มั่วโยงกัญชากับเหตุกราดยิง แนะอ่านหนังสือให้มากจะได้รู้กัญชาลดยาบ้า-อาชญากรรมได้

วันนี้(8 ต.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ กระทรวงสาธารณสุข โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ได้ให้สัมภาษณ์ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ว่ากรณีที่เกิดเหตุการกราดยิงเด็ก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ทำให้มีเด็กเล็กเสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บจำนวมาก โดยกล่าวความตอนหนึ่งว่า“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนขอกล่าวโทษรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ที่พยายามเปิดเสรีกัญชา โดยตนมองว่ากัญชาคือยาเสพติดเทียบเท่ายาบ้า และรัฐบาลกลับส่งเสริมสร้างยาเสพติดทั่วประเทศ”[1],[2]ข้อความดังกล่าวนั้นเห็นได้ชัดเจนว่านายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย นำประเด็นกัญชามาโยงกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนั้น เป็นการแถลงข่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ประการแรก การแถลงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) ยืนยันว่า “ผลการตรวจหาสารเสพติดออกมาปรากฏไม่พบสารเสพติดในร่างกายของ ส.ต.อ.ปัญญา คำราบ ผู้ก่อเหตุยิงแต่อย่างใด”[3],[4]ประการที่สอง ส.ต.อ.ปัญญา คำราบ ผู้ก่อเหตุยิงเด็กครั้งนี้มีประวัติในการเสพยาบ้า ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับกัญชาเช่นกัน[3],[4]การที่นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ที่ใช้ “ความเห็น” ว่ากัญชาเทียบเท่ากับยาบ้านั้น แสดงให้เห็นว่านายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ยังไม่ได้อ่านข้อมูลและรับทราบความรู้เรื่องกัญชาในงานวิจัยยุคปัจจุบันโดยงานวิจัยในปี 2554 เสนอผ่านวารสารการเสพติดยาและแอลกอฮอล์ Drug and Alcohol dependence เป็นงานวิจัยที่ศึกษากลุ่มประชากรขนาดใหญ่ โดยมีการสำรวจตัวอย่างผู้สูบบุหรี่ 15,918 คน, แอลกอฮอล์ 28,907 คน และกัญชาก็มีการสำรวจมากถึง 7,389 คนพบว่า นับตั้งแต่ใช้ครั้งแรกที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสจะเสพติดบุหรี่สูงสุด 67.5%, ครั้งแรกที่ดื่มเหล้ามีโอกาสติดเหล้าสูงสุด 22.7% และหากสูบกัญชาครั้งแรกจะมีโอกาสติดกัญชาสูงสุดเพียง 8.9% เท่านั้น[5]และระดับการติดนั้นได้ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาด้านสารเสพติดประเทศ พบว่ากัญชามีฤทธิ์เสพติดน้อยกว่าหรือใกล้เคียงกับ “กาแฟ” เท่านั้น[6]-[7]และคนที่ใช้กัญชาหากใช้เกินก็กลับจะเกิดอาการขาดกลัวหรือนอนหลับ ไม่ได้ถูกกระตุ้นเหมือนยาบ้าหรือเหล้าที่ทำร้ายร่างกายหรือทะเลาะวิวาทกับคนอื่นในสังคมนอกจากนั้นกัญชายังไม่เพียงมีประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการส่งเสริมสุขภาพในหลายมิติด้วย โดยมีผลต่อการลดปริมาณใบสั่งยา และการใช้ยารักษาโรคในระบบอีกด้วยดังปรากฏมาแล้วในสหรัฐอเมริกา[8]ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะ “กัญชา” ในฐานะยาเสพติดเหมือนที่เคยใช้มาแล้วในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตรเพราะคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้เคยทำการรายงานการสอบสวนศึกษาตั้งแต่ปี 2546 แล้วพบว่า นโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะ ยาเสพติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระทำความผิดจำนวนมาก เช่น การฆ่าตัดตอน, การฆ่าและจับตัวผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิด, รวมถึงการกลั่นแกล้งใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือเพื่อประโยชน์ในหน้าที่ราชการ ด้วยเพราะเป็นนโยบายที่ไม่คำนึงถึงสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม[9] ซึ่งในที่สุดก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนอยู่ดีในทางตรงกันข้าม “กัญชา” จะมีบทบาทอย่างยิ่งในการลดปัญหายาบ้า และลดยาเสพติดในกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทที่ทำให้เกิดการก่ออาชญากรรมในสังคมด้วยโดยมีตัวอย่างปรากฏ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น บรรยายงานมหกรรม “เดินหน้า…กัญชาเสรี แก้เจ็บแก้จน” ถึงกรณีศึกษา “คุณไก่ เดินวนฟาร์ม” จังหวัดขอนแก่น ความว่า“คนนี้ติดยาบ้ามาก หนักเลย สุดท้ายนี่ถึงขนาดจะทำร้ายแม่ด้วยนะ แม่ห้ามปรามนะฮะ สุดท้ายแก้ด้วยการสูบกัญชา หายเลย ทีนี้ทำมาหากินได้ ทำการทำงานได้ เป็นผู้นำในการที่จะปลูกผักออกานิค ปลอดสารพิษ ขายดีมาก เรียกว่าลูกค้ามาหาถึงบ้านเลย แล้วก็ชวนคนอื่นที่ติดยาบ้ามาเลิกได้ด้วยกัญชา 5 คนแล้ว เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียน ครูประถมก็ชื่นชมชวนให้มาเป็นวิทยากรให้กับเด็กๆเรียนรู้เรื่องนี้ เข้าไปดูยูทูปให้แกหน่อยนะฮะ”[10]นอกจากนั้น ยังปรากฏในคัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 3 โดย ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อําพัน กิตติขจร) ที่บันทึกตำรับยาในการใช้ “กัญชา และกระท่อม” ปรุงเป็นตำรับยาในการ “อดฝิ่น” ด้วยความว่า“ยาทำให้อดฝิ่น เอาขี้ยา ๒ สลึง เถาวัลย์เปรียงพอประมาณ กันชาครึ่งกรัม ใบกระท่อมเอาให้มากกว่ายาอย่างอื่น ต้มกิน ให้กินตามเวลาที่เคยสูบฝิ่น เมื่อกินไป ๑ ถ้วย ให้เติมน้ำ ๑ ถ้วย ให้ทำดังนี้จนกว่าจะจืด เมื่อกินจนน้ำจืดแล้วยังไม่หาย ให้ต้มกินหม้อใหม่ต่อไป”[11]โดยเฉพาะกรณีศึกษาที่มีมาแล้วที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีการให้ใช้กัญชาจัดให้เป็น “ยาอ่อน”(Soft drug) ทั้งพื้นที่ทางการแพทย์และเปิดพื้นที่การใช้กัญชาเพื่อนันทนาการอย่างมีการควบคุม เพื่อไปลดยาเสพติดที่ส่งผลกระทบรุนแรง(Hard Drug) และนำไปสู่การลดปัญหาการก่ออาชญากรรมในท้ายที่สุด จนกระทั่ง “คุกร้าง” ประเทศเนเธอร์แลนด์ถึงขั้นต้องมีการนำเข้านักโทษจากต่างประเทศ [12]-[17]ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสังเกตว่า นับตั้งแต่มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2562 รวมไปถึงสุญญากาศกระท่อมในปี พ.ศ. 2564 จำนวนการบำบัดความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดทั่วประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ. 2562 มีผู้ที่เข้าบำบัดรักษายาเสพติดทั่วประเทศจำนวน 263,730 ราย ตัวเลขผู้ที่เข้าบำบัดรักษายาเสพติดทั่วประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องโดยหลังจากให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์และมีการใช้กัญชาใต้ดินเป็นส่วนใหญ่ผ่านไป 2 ปี ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2564 ตัวเลขผู้ที่เข้าบำบัดรักษายาเสพติดทั่วประเทศลดลงเหลือ 156,632 ราย และในปี 2565 (ลดลงไปมากถึง 40.61% เทียบจากปี 2562) จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ลดลงเหลือ 80,938 ราย และการลดลงนี้รวมไปถึงการลดลงของ ยาบ้า กัญชา และกระท่อมด้วย[18]ทิศทางดังกล่าวนี้เป็นทิศทางเดียวกับประเทศแคนนาดาซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วโดยผลการศึกษาวารสารสาธารณสุขของอเมริกัน ชื่อ American Journal of Public Health (AJPH) ได้เผยแพร่งานวิจัยเมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 ในการศึกษาที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดาระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559-2561 พบว่า 25% ของผู้ที่ใช้กัญชานั้นเพื่อลดยาที่อันตรายหรือรุนแรงอย่างอื่นที่เรียกว่า “Harm Reduction” (เช่น เฮโรอิน, ฝิ่น, โคเคน, ยาบ้า, หรือแอลกอฮอล์) และพบเหตุผลที่มากที่สุดคือใช้กัญชาเพื่อทดแทนยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทถึง 50% และการทดแทนกลุ่มฝิ่นที่ผิดกฎหมายอีก 31%[19]สอดคล้องไปกับการสำรวจที่ประเทศแคนาดาพบว่าผู้ป่วย 2,030 คนที่ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายนำไปใช้เพื่อทดแทนสารเสพติดชนิดต่างๆ ได้แก่ สุรา 44.5%, ยาแก้ปวดมอร์ฟีน 35.3%, บุหรี่ 31.1%, ยาเสพติดอื่นๆ ร้อยละ 26.6% [6],[20],[21]ส่วนกรณีที่นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ได้มีความห่วงใยว่ากัญชาจะทำลายคลังสมองของประเทศนั้น ในความเป็นจริงเรื่องระดับสติปัญญาของเยาวชนน่าจะเป็นปัจจัยอื่นที่สำคัญมากกว่ากัญชาเพราะปรากฏผลการศึกษาว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการใช้กัญชาทั้งทางการแพทย์และนันทนาการมาตั้ง 49 ปีแล้ว แต่ค่าเฉลี่ยวัดระดับสติปัญญา หรือ ไอคิว (I.Q.) ของชาวเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ 100.74 [22]ถือว่าเป็นประเทศที่มีระดับสติปัญญาที่สูงมาก เพราะอยู่ติดอันดับที่ 10 ของโลก ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา หรือ ไอคิว (I.Q.) ของประเทศไทยมีระดับ 88.87 [22] อยู่ในอันดับที่ 64 ของโลกแม้แต่มลรัฐโคโรลาโด สหรัฐอเมริกาซึ่งเปิดให้มีการใช้กัญชาทั้งในทางการแพทย์และนันทนาการมา 17 ปี ปรากฏว่ามลรัฐโคโรลาโดวัดระดับสติปัญญา หรือ ไอคิว (I.Q.) ได้ที่ระดับ 101.1[23] สูงกว่าประเทศไทยเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นผลการศึกษาพบว่าเมื่อทำให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในมลรัฐโคโรลาโดแล้ว ปรากฏว่าอัตราการจบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และอัตราการตกออกหรืออัตราการลาออกจากการศึกษาลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องด้วยโดยปรากฏในรายงานว่าในปี พ.ศ. 2550 พบว่า มลรัฐโคโรลาโด อัตราการ “ลาออก” จากการเรียนอยู่ที่ 3.8% แต่ในปี 2563 อัตราการลาออกจากการเรียน “ลดลง” เหลือเพียง 1.8% เท่านั้น[24]ในทางตรงกันข้าม ปี 2550 พบว่า มลรัฐโคโรลาโด อัตราการ “สำเร็จการศึกษา” อยู่ที่ 73.9% แต่ในปี 2563 อัตราการสำเร็จการศึกษา “เพิ่มขึ้น”เป็น 81.9% [24]ดังนั้นกัญชาจึงไม่ได้เกี่ยวกับการคลั่งทำร้ายกราดยิงเด็ก หรือทำลายคลังสมองของชาติ และมีความแตกต่างจากยาบ้าอย่างสิ้นเชิงด้วยความปรารถนาดีปานเทพ พัวพงษ์พันธ์โฆษกคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ กระทรวงสาธารณสุข8 ตุลาคม 2565อ้างอิง[1] สยามรัฐออนไลน์, "อุบลศักดิ์" บี้ "นายกฯ – รมว.สธ." ลาออกแสดงความรับผิดชอบ 100%, เผยแพร่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 14.47 น.[2] กรุงเทพธุรกิจ, "อุบลศักดิ์" จี้ "รัฐบาล" ลาออกรับผิดชอบ เหตุกราดยิงหนองบัวลำภู, 07 ตุลาคม 2565 เวลา 14:01 น.[3] MGR Online, เผยผลชันสูตรไม่พบสารเสพติดในตัวอดีตตำรวจคลั่งกราดยิงหนองบัวลำภู, เผยแพร่: 7 ต.ค. 2565 16:04 ปรับปรุง: 7 ต.ค. 2565 16:04[4] ไทยรัฐออนไลน์, ผบ.ตร. เผย อดีต ส.ต.อ.โมโหทะเลาะเมียเลยคลั่งกราดยิง จ่อตรวจสารเสพติดใหม่ (คลิป), เผยแพร่ 7 ตุลาคม 2565[5] Catalina Lopez-Quintero, et al, Probability and predictors of transition from first use to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: Results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC),Drug and Alcohol dependence, Volume 115, Issues 1-2, May 2011, Pages 120-130 https://www.sciencedirect.com/.../pii/S0376871610003753 ...[6] รศ.ดร.นพ.ปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผลกระทบของนโยบายกัญชาเสรีต่อเด็กและเยาชน :บทเรียนจากนานาชาติ, เอกสารวิชาการในงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2565, 14 กันยายน 2565[7] Steven C. Markoff. Is Marijuana Addictive? The Medical Marijuana Magazine. http://www.drugsense.org/.../www.../toc/addictiv.htm [8] ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, เปิดงานวิจัย “กัญชา” ลดยอดขายยา-ลดใบสั่งยา, MGR Online, เผยแพร่: 7 ต.ค. 2565 17:49 ปรับปรุง: 7 ต.ค. 2565 17:49 น.[9] คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา, รายงานการสอบสวนศึกษา เรื่อง ปัญหาและผลกระทบของการดำเนินนโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด, 15 สิงหาคม 2546 https://www.senate.go.th/document/Ext2174/2174477_0002.PDF [10] ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, บรรยายเสวนาเรื่อง การใช้กัญชาตามภูมิปัญญาไทย, ในงานมหกรรม “เดินหน้า…กัญชาเสรี แก้เจ็บแก้จน” และการอบรมเรื่อง การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการส่งออก, ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ, วันที่ 15 มิถุนายน 2565, Facebook กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, คลิปวีดีโอชั่วโมงที่ 1:11:42 -1:12:60[11] ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อําพัน กิตติขจร), ตำรับยาอดฝิ่น, คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 3 พ.ศ. 2504[12] ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, กัญชา” กับ “เนเธอร์แลนด์โมเดล” ลดปัญหาอาชญากรรม “เรือนจำร้าง”จนต้องนำเข้านักโทษจากต่างประเทศ!?, ผู้จัดการออนไลน์, เผยแพร่: 1 ก.ค. 2565 17:15, ปรับปรุง: 1 ก.ค. 2565 17:15 น. https://mgronline.com/daily/detail/9650000062568 [13] ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ, เปรียบเทียบสถานะสารเสพติด (กัญชา) ที่ต่างกันสุดขั้วในเนเธอร์แลนด์และสิงคโปร์…….แล้วไทยควรเลือกทางไหน?, เว็บไซต์ศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติด, 30 กรกฎาคม 2564 : 9:32:15 น.[14] Lucy Ash, The Dutch prison crisis: A shortage of prisoners, BBC News, Veenhuizen, Published 10 November 2016[15] Deborah Nicholls-Lee, Why the Dutch are closing prisons – and what they’re doing with empty ones, Positive.News., December 7,2021[16] Matthew Kang, Belgian prisoners do time abroad, relieving overcrowding at home, Deutsche Welle Breaking World News/Europe, 05,02,2010[17] Agence France-Presse, Norway sends prisoners to Dutch jail because its own are too full, The Guardian, Norway. Tue 1 Sep 2015 16.23 BST[18] จากฐานข้อมูล การบำบัดรักษายาเสพติดทั่วประเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลถึงปี 2565 (10 กรกฎาคม 2565)[19] Janice Mok, et al, Use of Cannabis for Harm Reduction Among People at High Risk for Overdose in Vancouver, Canada (2016–2018), American Journal of Public Health (AJPH) May 2021,[20] Lucas P, Baron EP, Jikomes N. Medical cannabis patterns of use and substitution for opioids & other pharmaceutical drugs, alcohol, tobacco, and illicit substances; results from a cross-sectional survey of authorized patients. Harm Reduct J. 2019 Jan 28;16(1):9. doi: 10.1186/s12954-0190278-[21] Reed JK. Impacts of Marijuana Legalization in Colorado: A Report Pursuant to Senate Bill 13‐283. Denver: Colorado Department of Public Safety. 2021.[22] Worldpopulationreview.com , Countries by IQ - Average IQ by Country 2022,[23] Worldpopulationreview.com , Average IQ by State 2022[24] Jack K. Reed, Impacts of Marijuana Legalization in Colorado, A Report Pursuant to C.R.S. 24-33.4-516, July 2021 https://cdpsdocs.state.co.us/.../2021-SB13-283_Rpt.pdf