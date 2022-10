บรรยากาศน่ารักๆ ขณะนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรววงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติภารกิจมอบนโยบายด้านสาธารณสุขให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. ไปจนถึงการให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ชื่อโครงการ "อสม.เรารักนราธิวาส"ขณะที่รถเลี้ยวเข้าพื้นที่จัดงาน ได้มีประชาชนยืนโบกมือให้ ก่อนที่นายอนุทินจะลดกระจกทักทาย พร้อมตะโกนว่า I LOVE YOU โดยมีประชาชนตะโกนกลับว่า I LOVE YOU TOO เรียกรอยยิ้ม ให้กับผู้อยู่ในเหตุการณ์