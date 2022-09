เพจสถานทูตมะกันโพสต์ต้อนรับ "โรเบิร์ต โกเดค" ว่าที่ทูตในไทยคนใหม่ มุ่งสานสัมพันธ์ 2 ชาติยั่งยืน

วันนี้ (7ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊กของทางสถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความ ต้อนรับนายโรเบิร์ต โกเดค ว่าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย โดยมีเนื้อหาดังนี้สถานทูตสหรัฐฯ ยินดีที่ได้ต้อนรับว่าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ โรเบิร์ต โกเดค สู่ประเทศไทย เอกอัครราชทูตโกเดคกำลังรอยื่นอักษรสาส์นตราตั้งต่อรัฐบาลไทย และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทยให้ยั่งยืนสืบไป https://th.usembassy.gov/th/our-relationship-th/our-ambassador-th/The U.S. Embassy is pleased to welcome U.S. Ambassador-designate to Thailand Robert Godec! Ambassador Godec looks forward to presenting his credentials to the Royal Thai Government and working to deepen U.S.-Thai relations. https://th.usembassy.gov/our-relationship/our-ambassador/#FriendsPartnersAllies