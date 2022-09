ครม.ผ่านร่างเอกสาร 12 ฉบับประชุมรมต.ศก.อาเซียน ยกระดับความร่วมมือในอาเซียนและนอกภูมิภาค

วันนี้ (6ก.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ว่า ครม.เห็นชอบร่างเอกสาร ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister: AEM) ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวม 12 ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งจะมีการรับรองเอกสารในการประชุมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 18 กันยายน 2565 สำหรับร่างเอกสารทั้ง 12 ฉบับ ประกอบด้วย1.ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน (Protocol to Amend the ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons)2.ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด ของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - จีน ครั้งที่ 21 (The Twenty-First AEM-MOFCOM Consultation Joint Statement on Cooperation for Post-COVID Economic Recovery)3.ร่างบัญชีกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) และบัญชีรายการสินค้าสิ่งทอ ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ในระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022 (The Transposed ATIGA Product Specific Rules (PSRs) and its Attachment of Textile Single List in AHTN 2022)4.ร่างบัญชีรายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ในระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022 (The Transposed ATIGA List of Information Technology Agreement (ITA) Products in AHTN 2022)5.ร่างแผนดำเนินงานตามกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ค.ศ.2023-2030 (Implementation Plan for the Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community 2023 - 2030)6.ร่างแผนงานว่าด้วยการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าอาเซียน - จีน ในเชิงลึก ปี ค.ศ.2022 - 2026 (Work Programme on Further Deepening ASEAN -China Trade Economic Cooperation 2022 - 2026)7.ร่างรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันในการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน (Joint Feasibility Study Report to Further Enhance the ASEAN-China Free Trade Area)8.ร่างแผนงานด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป ปี ค.ศ. 2022-2023 (ASEAN-EU Trade and Investment Work Programme 2022 - 2023)9.ร่างแผนงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม ปี ค.ศ.2023 - 2024 (ASEAN Plus Three Economic Cooperation Work Programme 2023 - 2024)10.ร่างแผนดำเนินงานระหว่างอาเซียนกับสหราชอาณาจักร เพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคต ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสหราชอาณาจักร (ASEAN-UK Work Plan to Implement the ASEAN-UK Joint Ministerial Declaration on Future Economic Cooperation)11.ร่างแผนดำเนินงานภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาและการขยายการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ ปี ค.ศ.2022 - 2023 (2022 - 2023 ASEAN - U.S. Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) and Expanded Economic Engagement (E3) Workplan)12.ร่างรายงานการประเมินของคณะค้นหาความจริงเยือนติมอร์ – เลสเตของเสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Assessment Report of the ASEAN Economic Community (AEC) Fact-Finding Mission (FFM) to Timor-Leste)นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่า ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 54 นี้ จะมีการร่วมกันประกาศการสรุปผลการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) และการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – อินเดีย ด้วย