“โฆษก สธ.” ตอบ “แพทย์ชนบท” ปมโยกย้ายข้าราชการ ขออย่าสร้างความปั่นป่วน แจงการแต่งตั้งทุกตำแหน่งเป็นธรรมเหมาะสม

วันนี้ (31 ส.ค.) ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่แพทย์ชนบทออกมาโจมตี ว่า การโยกย้ายข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข มีความไม่เป็นธรรม ระบุว่าเรื่องนี้ ผู้บริหารและข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระทรวงพิจารณาดีแล้ว การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น บนพื้นฐานของความเหมาะสมชอบธรรม เป็นเรื่องต้อง PUT THE RIGHT MAN ON THE RIGHT JOB และเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน สิ่งสำคัญที่สุด เราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ทุกคนที่ทำงานเข้าใจดี ทุกๆ ตำแหน่งหน้าที่มีความสำคัญและมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ตรวจราชการ แม้แต่ตำแหน่งตนเองเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ระดับ 11) ตนก็มีความรัก ความภูมิใจ และมีปณิธานที่จะทำหน้าที่ในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน ทุกตำแหน่งมีคุณค่า ผมเชื่อว่า ทุกๆ ท่านก็คิดเช่นนี้ ขอขอบคุณที่เป็นห่วง อย่างไรก็ตาม ขอให้รอดูผลของการทำงานดีกว่า ซึ่งที่ผ่านมา มาตรฐานการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขดีมาก ระบบสุขภาพของไทย เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และนี่จะเป็นมาตรฐานที่คงอยู่สืบไป“เราเลือก และตัดสินใจกันมาอย่างละเอียด และเรากำลังจะสานต่อประสิทธิภาพแห่งการทำงาน ด้วยคนที่ถูกต้อง เหมาะสม ท่านที่อยู่ในตำแหน่งเดิม หรือไปตำแหน่งใหม่ทุกตำแหน่ง ท่านก็จะทำงานอย่างเต็มที่ ขออย่าเพิ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับคนที่ตั้งใจทำงาน” หากคิดว่า มีปัญหา มีความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม ใช้อำนาจมิชอบ สามารถส่งเรื่อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบได้ ครับ”