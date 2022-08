ครม.อนุมัติ MOU ตั้ง “สถาบันวิทยาการศุลกากร” เป็นศูนย์อบรมภูมิภาค ยกระดับในเอเชียแปซิฟิก

วันนี้ (30 ส.ค.) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เกี่ยวกับการจัดทําบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (World Customer Organization (WCO) Regional Training Center: RTC) ระหว่างกรมศุลกากรและองค์การศุลกากรโลก เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (บันทึกความเข้าใจฯ ) และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯสำหรับสาระสำคัญเป็นการยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรกรมศุลกากรซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลกโดยใช้อาคารศูนย์ฝึกอบรมและอาคารที่พักพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในภายในสถาบันวิทยาการศุลกากรเพื่อดำเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาสมรรถนะ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านศุลกากรของบุคลากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาบุคลากร ยกระดับบทบาทของกรมศุลกากรบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การศุลกากรโลก ในด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นโดยที่ประชุม WCO Asia Pacific Regional Heads of Customs Administrations Conference ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้มีมติรับรองการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลกอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งถือเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลกลำดับที่ 9 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกน.ส.ทิพานัน กล่าวอีกว่า ศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าว มีจำนวน 4 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ประมาณ 500 คน รวมถึงมีอาคารพักอาศัยสำหรับผู้เข้าอบรมตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความพร้อมรองรับการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรจากหน่วยงานศุลกากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้ กรมศุลกากรได้รับการทาบทามจากผู้แทนองค์การศุลกากรโลกในการเป็นเจ้าภาพ Meeting of Heads of the WCO Asia / Pacific Regional Training Centers ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ทั้งหมดนี้ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในฐานะศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคฯ จะสามารถเริ่มต้นได้เมื่อเสร็จสิ้นการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ อย่างเป็นทางการ