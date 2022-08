ผู้ตรวจฯ มอบหนังสือเสียง “ร้อยเรื่องราวช่วยชาวบ้าน” ให้มูลนิธิคนตาบอดฯ ชวนอ่านปันความสุข

วันนี้ (29 ส.ค.)นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้บริหารสำนักงาน ร่วมมอบหนังสือเสียงกรณีศึกษา “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : ร้อยเรื่องราวช่วยชาวบ้าน” ผ่านมูลนิธิคนตาบอดไทย พร้อมชวนคนไทยทำดีมีส่วนร่วมเพิ่มโอกาส เพิ่มพลังทางสังคมเพียงช่วยกันอ่านแล้วส่งผ่าน “Read for the Blind“ แอปพลิเคชันปันสุขเพื่อคนตาบอดโดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดทำหนังสือเสียง “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : ร้อยเรื่องราวช่วยชาวบ้าน” ในรูปแบบแฟลชไดร์ฟกว่า 130 ชิ้น ให้กับมูลนิธิคนตาบอดไทยช่วยกระจายทั่วประเทศโดยมีนายกิตติพงศ์ สุทธิ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคนตาบอดไทยเป็นผู้รับมอบสำหรับ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : ร้อยเรื่องราวช่วยชาวบ้าน” เป็นหนังสือเสียงที่ได้รวบรวมผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์กร ทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มาร่วมกันบันทึกเสียง เปรียบเสมือนดวงตาเพื่อส่งต่อความปรารถนาดีให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ และใช้ความรู้ในการดำรงชีวิตต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้ ในช่วงปี 2558 สำนักงานฯได้จัดกิจกรรม “นิทานเสียงคุณธรรม” โดยนำนิทานและพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาบันทึกเสียงเพื่อมอบให้แก่เยาวชน สถาบันการศึกษา ผู้พิการทางสายตา และประชาชนที่สนใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ส่งผลให้ผู้พิการทางสายตา เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนได้รู้จักและเข้าใจหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินได้มากขึ้น สำหรับหนังสือเสียง “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : ร้อยเรื่องราวช่วยชาวบ้าน” จะถูกจัดเก็บไว้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้ามาสืบค้นและฟังหนังสือเสียงได้หลายช่องทางทั้งแผ่นซีดี จากห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ หรือแอปพลิเคชัน TAB2Read และเว็บไซต์ TAB2Read“ปัจจุบันหนังสือเสียงมีความสำคัญมากเป็นคลังความรู้ที่สามารถสืบค้นได้ด้วยเทคโนโลยี สร้างความสะดวกสบายทั้งผู้ให้ผู้รับขอชิญชวนทุกคนร่วมทำความดีง่ายๆ ด้วยการเป็นอาสาสมัคร อ่านหนังสือเพื่อคนตาบอด ผ่านแอปพลิเคชัน “Read for the Blind” จากสมาร์ทโฟนทั้ง Android และ iOS”