โฆษกรัฐบาล เผย ผลสำเร็จจากการจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 เชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ

วันนี้ (27 ส.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลสนับสนุนแนวทาง BCG Model มาโดยตลอด โดยใช้เป็นหนึ่งในโมเดลสำคัญบนเวทีการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5)โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change), ปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) และภัยธรรมชาติ เป็นความท้าทายสำคัญ ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมกันหาทางรับมือและแก้ไข ซึ่งรัฐบาลไทยได้นำเสนอให้เขตเศรษฐกิจพิจารณานำหลัก BCG Economy Model ไปใช้ดำเนินงานให้เห็นเป็นผลสำเร็จ เพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งสอดรับกับการประกาศเจตนารมณ์ของไทยในการประชุม COP26 เพื่อการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในหรือก่อนปี ค.ศ. 2065 ซึ่งปัจจุบัน รัฐบาลไทยแสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันแนวทางคาร์บอนเครดิตที่นำมาเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนเจ้าของทรัพยากรในโอกาสนี้ โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงผลภายหลังการประชุม MMRF5 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า การประชุมฯ ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือ 21 เขตเศรษฐกิจในด้านเทคนิค กระบวนการ และด้านการเงิน เพื่อยกระดับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาพื้นที่ป่าไม้ในเขตเศรษฐกิจเอเปกอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการนำเสนอหลัก BCG Model จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างมูลค่า และส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน ต่อต้านการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ สมาชิกเอเปคได้ร่วมกันเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ภายในภูมิภาคได้ถึง 174.38 ล้านไร่ หรือ 27.9 ล้านเฮกเตอร์ เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ“รัฐบาลมุ่งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อรักษาผลประโยชน์แก่ประเทศชาติและคนรุ่นหลัง โดยขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย รัฐบาลมุ่งหวังที่จะลดผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามกว่าเดิมใบนี้ให้แก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต” นายอนุชา กล่าว