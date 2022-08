‘มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย’ นักท่องเที่ยวแห่ชื่นชมเนืองแน่น

นักท่องเที่ยวจำนวนมาก แห่เดินทางเที่ยวชมงาน ‘มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย’ จัดโดยสถาบันสิริกิติ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ ศิลป์แผ่นดิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวชมงาน ‘มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย’ Miracle of the Arts of the Kingdom ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันสิริกิติ์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. ที่ได้มาต้อนรับคณะนักเที่ยวกล่าวว่า “กิจกรรมมหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย จัดขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ของเดือนสิงหาคม เริ่มจากวันที่ 12-14, 20–21 และ 27–28 สิงหาคม 2565 ซึ่งภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมมรดกทางหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย ทั้งกิจกรรมสาธิตงานหัตถศิลป์ โดยช่างสถาบันสิริกิติ์ ได้แก่ ถมทอง จักสานไม้ไผ่ลายขิด จักสาน ย่านลิเภา และจักสานย่านลิเภาสอดปีกแมลงทับ รวมถึง การทอผ้าไหมแพรวา รวมถึงกิจกรรม DIY ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ชมการสาธิตและจำหน่ายสินค้าอาหารชาววัง การแสดงของศิลปิน และการแสดงโขนเป็นต้น”‘งานมหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย’ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นมรดกทาง หัตถศิลป์และเป็น Soft Power of Thailand อันทรงคุณค่า สอดรับกับทิศทางและแนวทางการส่งเสริมตลาด ท่องเที่ยวของ ททท. อีกทั้งยังช่วยสร้างความภูมิใจให้แก่ช่างศิลป์และท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ภายในประเทศ และก่อให้เกิดรายได้ทุกระดับในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวและสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป สามารถเดินทางมาเที่ยวชม ด้วยการเดินทางทั้งรถยนต์ส่วนตัว การเดินทางท่องเที่ยวเป็นคณะทัวร์ต่างๆ ซึ่งมีสถานที่จอดรถรองรับอย่างเพียงพอ จึงขอเชิญชวนมาท่องเที่ยวงานสำคัญนี้ เนื่องจากยังเหลือเวลาช่วงวันที่ 27–28 สิงหาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านนายสมานนพพล รัตนธรรมทิตยาเหรัญญิกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย กล่าวว่า “ตนเองในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ได้นำคณะนักท่องเที่ยวทั้งเดินทางโดยบิ๊กไบค์ รถยนต์ส่วนตัวและรถบัสนำเที่ยว รวมกว่า 120 คน ซึ่งถือเป็นนักท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมาร่วมกันสัมผัสและชื่นชมสิ่งดีงามที่มีคุณค่าของไทยและนำเผยแพร่สื่อสารออกไปว่าประเทศไทยของเราพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว และเราก็พร้อมทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นมากขึ้น วันนี้จึงขอขอบคุณ ททท. ที่ได้จัดงานนี้ขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเห็นผลงานที่เป็นศิลปวัฒนะธรรมอันดีงามของประเทศไทยนางสาวกัญญ์วรัณ แผ่พร กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า “วันนี้ นำคณะนักท่องเที่ยว 1 คันรถบัสนำเที่ยว จำนวน 43 ท่าน กับแพ็คเกจทัวร์ ‘วันเดียวเที่ยวอยุธยา ชมงานศิลป์แผ่นดินแม่’ ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับงานศิลป์ทรงคุณค่า และเพลิดเพลินกับงาน DIY ที่พิพิธภัณฑ์ฯ จัดให้ พร้อมขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง และคุณพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย ที่ประสานงานกิจกรรมครั้งนี้ ให้นักท่องเที่ยวได้มีความสุข และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วย ในวันพรุ่งนี้ อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 65 เราจะนำคณะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอีก 1 คัน รถบัสนำเที่ยว จำนวน 40 คน และสัปดาห์หน้า ถ้านักท่องเที่ยวยังสนใจ เราจะจัดต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ได้ เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย สไตล์ภาคกลาง”สำหรับทริปนี้ ยังได้นำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้เคียงที่สำคัญ ทั้งตลาดวิถีชุมชน และพระราชวังบางปะอิน อันทรงคุณค่าและเป็นมรดกของชาติ ที่คนไทยเราจะร่วมกันรักษาไว้สืบไปสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนชนทั่วไป ยังสามารถเดินทางไปเที่ยวชมงานมหัศจรรย์ศิลป์แผ่นดิน ซึ่งจัดโดยสถาบันสิริกิตต์และ ททท. ช่วง 2 วัน สุดท้ายคือวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 นี้ โดยมีวิทยากรนำชมแบ่งเป็น 3 รอบเวลาที่กำหนด ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฯ สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย#ศิลป์แผ่นดิน #AmazingThailand#เทรนดี้C2ภาคกลาง#ทัวร์อินไทยแลนด์#ออลไทม์ทราเวลแอนด์เซอร์วิส#WanderlustTH#เที่ยวไทยฯลฯ#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส#สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย