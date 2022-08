สลน.ทุ่ม 41 ล้าน ดึง "SOAR Platform" สู้แฮกเกอร์ บุกโซเชียลทำเนียบ อัพเกรดระบบพ่วงแม่ข่ายคอมพ์-สมาร์ทโฟน

วันนี้ (8 ส.ค.2565) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดหาที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้ออกประกาศ สัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อระบบศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Security Operation Center using SOAR Platform) 1 โครงการระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สลน. กับบริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด วงเงินงบประมาณ 41,860,000 บาท จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 42,076,100 บาทโดย สลน. กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 41,865,301.50 บาทสำหรับโครงการดังกล่าว มีการจัดซื้อประกอบไปด้วย ระบบบริหารการจัดการภัยและตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบอัตโนมัติ (SOAR - Security Orchestration, Automation and Response) จำนวน 1 หน่วย วงเงิน 17,420,884 บาทระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ Virtual Appliance จำนวน 10 หน่วย ๆ ละ 336,087 บาท รวมวงเงิน 3,360,870 บาท ,ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบคอนเทนเบอร์จำนวน 10 หน่วย ๆ ละ 59,732.75 บาท รวมวงเงิน 597,327.50 บาทระบบรักษาความปลอดภัยเชิงรุกสำหรับ Private Cloud จำนวน 1 หน่วย วงเงิน 6,099,000 บาท ระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์อัจฉริยะ จำนวน 1 หน่วย วงเงิน 3,296,670 บาทระบบตรวจจับและวิเคราะห์เหตุการณ์ (Security Information and Event Management (SIEM)) จำนวน 1 หน่วย วงเงิน 3,343,750 บาท ชุดเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน จำนวน 1 หน่วย วงเงิน 5,499,800 บาท และค่าติดตั้งและฝึกอบรม 1 หน่วย วงเงิน 2,247,000 บาทตอนหนึ่งในหนังสือเชิญชวน สลน. ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อว่า สลน. หวังต่อยอด ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (SOC- Security Operation Center) หลังได้จัดซื้อระบบ Application Firewall และ Endpoint Protection XDR ไว้ดำเนินการแล้ว ให้เป็นมาตรการเชิงรุกประสิทธิภาพสูงด้วย SOAR Platform"สลน.จะมีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีศักยภาพ รองรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทุกประเภท กล่าวคือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์แทบเล็ด คอมพิวเตอร์โน้ตบุค และคอมพิวเตอร์เดสทอป"โดยจะเป็นไปมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และยังจะต่อยอดการรักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์ ตามนโยบายการใช้คลาวด์ของภาครัฐสำหรับ SOAR Platform เป็นการบูรณาการสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติ ประสิทธิภาพสูงตอบโต้ภัยคุกคาม ที่มีคุณลักษณะสำคัญในการให้บริการไต้ตลอดเวลา หรือ 24x7โดยทำงานสอดประสานร่วมกันกับระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายระดับแอพพิเคชั่น (Application Firewall) และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Endpoint Protection XDR - Extended Detection and Response) ที่ได้ดำเนินการไว้แล้วภายใต้ "โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย'’ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.