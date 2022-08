“ธันวา” ฟาด “ปวิน” แค่ “ผู้ต้องหาหลบหนีคดี” นิยาม “สลิ่ม” คือ ผู้รักชาติ เผยเบื้องหลัง “แจ็คสัน” คนจีนแท้

ไทยนี้รักสงบ! “ธันวา” ฟาด “ปวิน” วิจารณ์ “แจ็คสัน หวัง” เป็น “สลิ่มจีน” แค่ความเห็นคนหนีคดี ไม่ใช่คนไทยส่วนใหญ่ นิยาม “สลิ่ม” คือ ผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เว็บดังเผย จุดยืนจีนเดียว “แจ็คสัน” เพราะเป็นคนจีนแท้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (4 ส.ค. 65) เพจเฟซบุ๊ก ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ แชร์โพสต์ของ Thanva Krairiksh - ธันวา ไกรฤกษ์ ที่โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า“เรียนพี่น้องชาวจีนที่รัก และเป็นมิตรที่ดีต่อคนไทยเสมอมาหากท่านได้อ่านข่าวนี้ โปรดทราบด้วยว่า ความคิดเห็นของบุคคลนี้ ไม่ได้เป็นความคิดเห็นของพวกเราชาวไทย เขาเป็นเพียงผู้ต้องหาหลบหนีคดี เร่ร่อนอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งแม้จะยังถือพาสปอร์ตไทย แต่ในความเป็นจริงก็เหมือนคนไร้สัญชาติ เพราะไร้แผ่นดินอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งคนไทยส่วนใหญ่นั้นรักความสงบ รู้จักกาลเทศะ รู้จักเคารพให้เกียรติผู้อื่น ไม่ชอบยุ่งเรื่องของผู้อื่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ชอบยุ่งเรื่องของประเทศอื่นเราเชื่อว่า การวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินนโยบายของรัฐบาลจีน ควรจะเป็นสิทธิของคนจีน เช่น แจ็คสัน หวัง หาใช่สิทธิของคนชาติอื่น หรือคนไร้สัญชาติแต่อย่างใดไม่สุดท้ายนี้ หากท่านสงสัยว่า “สลิ่ม” หมายถึงอะไร มันเป็นคำที่กลุ่มคนไร้รากซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย มักใช้กล่าวหาผู้ที่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการที่แจ็คสันถูกกล่าวหาว่าเป็นสลิ่มจีน ก็เพราะมีการแสดงออกถึงความรักชาตินั่นเองจึงเรียนมาเพื่อทราบในความปรารถนาดีของพวกเราที่มีต่อพี่น้องชาวจีน โดยแฟนคลับของแจ็คสันในประเทศไทยจะยังคงให้การสนับสนุนเขาเช่นเดิม..Always support 🙂”ทั้งนี้ เนื่องมาจากกรณีที่ นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เดินทางเยือนไต้หวันแห่งประเทศจีน ซึ่งสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ออกแถลงถึงกรณีดังกล่าว จากนั้น นักร้องชาวฮ่องกง ขวัญใจเหล่าอากาเซ่ “แจ็คสัน หวัง” เป็นอีกหนึ่งเสียงที่สนับสนุนนโยบายจีนเดียวล่าสุด นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำความนักสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว Pavin Chachavalpongpun ระบุว่าJackson Wang ก็คือ สลิ่มจีน สั้นๆ แค่นั้น นางเกิดปี 1994 ตอนนาง 3 ขวบ อังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้จีน จากนั้น ฮ่องกงก็ค่อยๆ ถูกกลายพันธุ์ให้กลายมาเป็นเมืองท่าโปรจีน หวังเติบโตในช่วงฮ่องกงแบบใหม่ แบบที่ถูกครองงำโดยปักกิ่ง และเป็นช่วงที่เริ่มเกิด the rise of China ดังนั้น การจะประสบความสำเร็จทางธุรกิจบันเทิงได้ จำเป็นต้องอวยจีน เพราะตลาดจีนใหญ่มหาศาล มีประชากรนับพันล้าน จึงไม่ต้องแปลกใจอะไรที่หวังกลายมาเป็นโฆษกให้รัฐบาลจีน…เมื่อวาน ทันทีที่เกิดประเด็นสหรัฐฯ-ไต้หวัน หวังรีบออกมาเลียจีนทันที ประกาศนโยบายจีนเดียว ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ ถ้าหวังไม่ออกมาพูด ก็คงไม่เลวร้ายเท่าไหร่ แค่หวังเลือกที่จะเล่นประเด็นการเมือง ดังนั้น แฟนคลับมีสิทธิวิจารณ์นางได้ เลิกพูดได้แล้วว่า งานบันเทิงต้องแยกออกจากการเมือง เพราะอีตัวนักร้องนี่แหละ ที่เอาการเมืองมาปนกับธุรกิจบันเทิงของตัวเอง…บางทีดิชั้นก็งงในความเป็นแฟนคลับหวังของคนไทย โดยเฉพาะฝั่งประชาธิปไตย คือ ถ้าอีสลิ่มไทยจะเชียร์หวัง ดิชั้นเข้าใจได้ แต่ฝั่งเรานี่แหละ ที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในบ้านของตัวเอง พอเจอเซเลบที่ตัวเองชอบ ที่เค้าไปชอบเผด็จการ กลับเห็นว่าเป็นเรื่องที่รับได้ ดังนั้น คนพวกนี้ไม่ได้มีหลักการอะไร มีแต่ความคันเท่านั้นค่ะที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เว็บไซต์ อีจันบันเทิง นำเสนอประเด็น แจ็คสัน หวัง แสดงจุดยืน โพสต์สนับสนุนนโยบาย จีนเดียว (3 ส.ค. 65)เนื้อหาระบุว่า กลายเป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันใหญ่โต เมื่อเหล่าคนดังเชื้อสายจีนได้ออกมาโพสต์สนับสนุนนโยบายจีนเดียว (One China ) เพื่อเป็นการยืนยันว่า บนโลกนี้มีรัฐเพียงรัฐเดียว ก็คือ จีน หลังจากที่ประธานสภาสหรัฐฯอย่าง แนนซี เพโลซี ได้เดินทางไปเยือน ไต้หวัน เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนของสหรัฐฯในการสนับสนุน ประชาธิปไตย ใน ไต้หวัน ทำให้ทางการจีนเกิดความไม่พอใจ จนออกมาประกาศว่าสหรัฐฯเป็นผู้ทำลายสันติภาพรายใหญ่ของโลก ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามอง ว่า อาจจะสร้างความขัดแย้งในอนาคตได้ชาวจีนหลายคนก็ได้ออกมาโพสต์ภาพธงชาติจีนสีแดง ที่มีข้อความระบุในภาพว่า “ประเทศจีนบนโลกนี้มีเพียงจีนเดียว” โดยที่ตัวอักษรคำว่า จีนก็มีเกาะไต้หวัน อยู่บนนั้นด้วย ซึ่งเหล่าคนดังอย่าง เซียวจ้าน, หวังอี้ป๋อ, ตี๋ลี่เร่อปา, หยางหยาง หรือแม้แต่ วินวิน จากวง WayV/NCT ไอดอลเกาหลี ชาวจีน ก็ได้โพสต์สนับสนุนนโยบายนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ หนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาวไทยอย่าง แจ็คสัน หวัง GOT7 หนุ่มชาวฮ่องกงผู้สนับสนุนนโยบาย จีนเดียว แต่หากใครที่ติดตาม แจ็คสัน หวัง อยู่แล้วก็จะทราบดีว่าเจ้าตัวเคยออกมาสนับสนุนนโยบายนี้มาก่อนแล้ว จนกลายเป็นที่หยิบยกกลับมาถกเถียงกันว่าเหตุใดหนุ่ม ฮ่องกง อย่าง แจ็คสัน ถึงสนับสนุนนโยบายนี้บางกลุ่มมองว่า แจ็คสัน หวัง ทำเช่นนี้เพราะทำงานอยู่ในวงการบันเทิง ซึ่งจีนเป็นตลาดใหญ่ และอาจได้รับผลกระทบมากมายหากไม่ทำเช่นนี้ แต่บางกลุ่มก็ออกมาแก้ต่างว่า จริงๆ แล้วพ่อแม่ของหนุ่ม แจ็คสัน นั้น เป็นจีนแท้ จึงไม่แปลกที่เจ้าตัวจะออกมาสนับสนุนนโยบายนี้อย่างไรก็ตาม ข้อถกเถียงต่างๆ ยังไม่มีการยืนยันใดๆ จากหนุ่ม แจ็คสัน ว่าเป็นความจริง (https://www.ejan.co/entertain/fuzg7wdprb)แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ ข้อถกเถียงของคนไทย อาจเนื่องมาจากคนไทยบางกลุ่มฝักใฝ่ “สหรัฐฯ” และเสรีประชาธิปไตย ดังนั้น การเคลื่อนไหวของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เดินทางเยือนไต้หวันแห่งประเทศจีน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ก็เท่ากับว่า ตบหน้าจีนฉาดใหญ่ แต่ถูกใจคนไทยบางกลุ่มขณะเดียวกัน “คนไทยส่วนใหญ่” อาจไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศจีน หรือ สนับสนุนสหรัฐฯ เพราะทั้งสองประเทศต่างก็เป็นมิตรประเทศของไทย และไม่ต้องการเลือกเอียงข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อรักษาความเป็นกลางเอาไว้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองประเทศอยู่คนละขั้วดังนั้น กรณี “แจ็คสัน หวัง” แสดงจุดยืนสนับสนุนนโยบายจีนเดียว สำหรับแฟนคลับคนไทย ย่อมมีทั้ง “ไม่ชอบ” และ “ชอบ” ด้วยเหตุผลต่างกันแต่ที่น่าคิดก็คือ การเอาการเมือง ไปตัดสิน “ความชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” ต่างหาก ที่นับวันจะเกิดขึ้นกับคนดังและดารามากขึ้นทุกวัน