หือ!!!?? เพราะวิจารณ์บ้านพักทหาร-นาฬิกาเพื่อน “ศ.ดร.อารยะ” จึงดีไม่พอเป็นบอร์ด ป.ป.ช. **เปิดตัวหัวขบวนพรรคใหม่ “รวมไทยสร้างตู่” กับ “รวมแผ่นดินป้อม”

กรณีวุฒิสภามีมติ “ไม่เห็นชอบ” “ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา” นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หลังจากกรรมการสรรหาที่มีประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ให้การรับรองส่งมาให้ ส.ว.ลงมติ ตกเป็นประเด็นวิจารณ์หนาหู ถึงเหตุผลที่ฟังแล้วต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่ดังๆว่ากันว่า เหตุผลที่ “ศ.ดร.อารยะ” ไม่ได้ไปต่อ เป็นเพราะมีคนส่งเรื่องร้องเรียนมายัง กมธ.ตรวจสอบประวัติ โดยอ้างว่า ศ.ดร.อารยะ มีพฤติการณ์และแนวคิดทางการเมืองตรงข้ามฝ่ายอนุรักษนิยม!ซึ่งขยายความได้ว่า เคยเป็นผู้เสนอแนวคิดต่อกรรมการสรรหา เรื่องการนำมิติทางเศรษฐศาสตร์เข้าไปประยุกต์ใช้กับการสืบสวนสอบสวนของ ป.ป.ช. เพื่อให้ได้ข้อมูลความจริงที่รอบด้านขึ้น และได้ยกตัวอย่างคัดค้านกรณีนายทหารที่ไม่ได้แจ้งบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จในบัญชีหนี้สิน ทรัพย์สิน รวมถึงการวิจารณ์คดีอื้อฉาวอย่างเรื่อง “นาฬิกายืมเพื่อน” ไว้ด้วยสำหรับ “ศ.ดร.อารยะ” เป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังเป็น “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และ เป็น กีรตยาจารย์แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2524) ปริญญาโท Energy Management and Policy, University of Pennsylvania (1986) สหรัฐฯ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2527) และ ปริญญาเอก Regional Science, University of Pennsylvania (1990) สหรัฐฯงานนี้ สาธุชนทั้งคอการเมืองและแวดวงวิชาการต่าง “อึ้ง” เป็นทิวแถว เพราะดูจากโปรไฟล์ของ ศ.ดร.อารยะ นั้นต้องบอกว่าแทบ “ไม่มีที่ติ” แถมกว่าจะผ่านการคัดเลือกจากกรรมการสรรหาฯ พิจารณาลงมติถึง 3 ครั้งแต่แล้วต้องมาจอดป้ายที่วุฒิสภาอย่างคาดไม่ถึงกับเหตุผลที่ “ไม่ใช่คนในแนวทางฝ่ายอนุรักษนิยม” ...แบบนี้ก็มีด้วย!!กติกาเลือกตั้งใหม่ยังไม่สะเด็ดน้ำ ว่า จะเป็นสูตรหาร 500 หรือกลับไปหาร 100 ...แต่ในเครือข่ายลุงๆ ที่ชัดเจนว่าต้องการไปต่อ ก็เริ่มเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ไว้รองรับนักเลือกตั้งที่อยากเดินทางสู่เส้นทางสายอำนาจแล้วจะเปรียบเปรยว่า เป็น “พรรคแตกแบงก์พัน” หรือ “พรรคนั่งร้าน” ก็ว่ากันไปวันวาน (1 ส.ค.) “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ซึ่งเป็นเพื่อนรักของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก็ได้ฤกษ์เปิดตัวพรรค “รวมแผ่นดิน” ซึ่งเซ้งมาจากพรรคเดิมที่ชื่อ “พลังชาติไทย”“บิ๊กน้อย” บอกถึงเหตุผลที่ต้องมาเปิดพรรคใหม่ ว่า เมื่อมาทำการเมือง ก็ย่อมมีคนที่ติดตามมา เมื่อเจอปัญหาจะทิ้งไปก็ไม่ได้ เพราะคนที่เราพาเขามา เขาไม่มีที่พึ่ง ก็เลยต้องหาบ้านให้เขาอยู่ปัญหาที่ “บิ๊กน้อย” เจอนั้นก็คงจำกันได้ ตอนที่ ส.ส.พลังประชารัฐ ในกลุ่มของ “ผู้กองธรรมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เล่นลิเกถูกขับออกจากพรรค แยกตัวออกมาตั้งพรรคเศรษฐกิจไทย “บิ๊กป้อม” ก็ได้ส่ง “บิ๊กน้อย” เพื่อนรักที่เป็นถึง ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ในตอนนั้น มานั่งเป็นหัวหน้าพรรคแต่แล้วก็ถูก “ผู้กองธรรมนัส” เปิดปฏิบัติการยึดพรรค ด้วยการให้กรรมการบริหารพรรคลาออกเกินกึ่งหนึ่ง เพื่อให้กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคสิ้นสภาพ ซึ่งในที่สุด “บิ๊กน้อย” ก็ประกาศไขก๊อก ...แล้ว “ผู้กอง” ก็ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแทนการเปิดตัว “พรรครวมแผ่นดิน” คราวนี้ก็ไม่ได้เป็นที่ฮือฮาเท่าใดนัก เพราะนอกจากตัวของ “บิ๊กน้อย” ที่เป็นหัวหน้าพรรคแล้ว ก็ไม่ได้มีระดับ “บิ๊กเนม” ยกขบวนมาร่วม อาจจะมี ส.ส.ส่วนหนึ่งที่ขณะนี้อยู่ในพรรคเศรษฐกิจไทย แต่ไม่ใช่คนของสายผู้กอง ที่จะเปิดตัวกันในภายหลัง“บิ๊กน้อย” บอกว่า พรรคที่ตั้งใหม่นี้ไม่เกี่ยวกับ “บิ๊กป้อม” ไม่มีการดีลกับพรรคเล็ก หรือกลุ่ม 16 แต่ทำเพื่อเป็นบ้านใหม่ ให้สมาชิกพรรคที่ติดสอยห้อยตามมาได้มีที่พักพิง และยังอุบว่าจะเสนอใครเป็นแคนดิเดตนายกฯ บอกเพียงว่า เมื่อถึงเวลาอาจมีคนที่ดี ที่เข้ามาช่วยบ้านเมืองแบบจริงจัง เราก็สนับสนุน!!แม้คำพูดจะไม่ตรงกับที่หลายๆ คนคิด แต่ในทางการเมืองนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ ที่ต้องพูดแบบนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงขอครหา ข้อกฎหมายในเรื่องครอบงำพรรคถึงจะปฏิเสธอย่างไร แต่ก็ถูกมองว่าเป็นพรรคในเครือข่ายของ “บิ๊กป้อม”อีกพรรคการเมืองที่เปิดตัวไปแล้ว และกำลังจะเปิดตัวซ้ำอีกรอบในวันที่ 3 ส.ค.นี้ ที่สโมสรราชพฤษ์ แบบที่ฮือฮากว่าเดิม...คือ “พรรครวมไทยสร้างชาติ” ซึ่ง “แรมโบ้” เสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการก่อตั้ง ไว้รองรับ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยตรงแบบไม่มีเหนียม แต่สุดท้ายก็ต้องถอนตัวออกไป หลังเจอพิษคลิปโควตาหวยช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ มีการประโคมข่าวต่อเนื่อง ถึงการเปิดตัวพรรครวมไทยสร้างชาติ ครั้งใหม่ ที่จะมี “เสี่ยตุ๋ย” พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง มาเป็นหัวหน้าพรรค... “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” เป็นเลขาธิการพรรค “ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง” เป็นรองหัวหน้าพรรค และยังมีระดับ “บิ๊กเนม” ที่อยู่ในสาย กปปส. ของ “ลุงกำนัน” สุเทพ เทือกสุบรรณ มาร่วมอีกหลายคน อาทิ “วิทยา แก้วภราดัย” อดีต รมว.สาธารณสุข อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ “สามารถ มะลูลีม” อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ล่าสุด ยังมีข่าวว่า “ชื่นชอบ คงอุดม” กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ลูกชาย “ชัช เตาปูน” ชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ก็ได้ยื่นลาออกแล้ว เพื่อมาเปิดตัวร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติ ในวันที่ 3 ส.ค.นี้สำหรับ “พีระพันธุ์” หลังจากพ่ายศึกชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้แก่ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ก็ลาออกแล้วจากพรรค แล้วมารับตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่ง “บิ๊กตู่” ก็ให้ความไว้วางใจ มอบหมายงานสำคัญให้ทำหลายอย่างที่ผ่านมา ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในช่วงที่สังคมกำลังตั้งข้อสงสัยถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “บิ๊กตู่” กับ “บิ๊กป้อม” ว่า กำลังสั่นคลอนเรียกว่า “พีระพันธุ์” ทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในช่วงนั้น ...และวันนี้ “พีระพันธุ์” กำลังจะรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นเครือข่ายของลุงๆก็ต้องจับติดตามกันต่อไปว่า “พรรครวมแผ่นดิน” ซึ่ง “บิ๊กน้อย” หัวหน้าพรรค มีความแนบแน่นกับ “บิ๊กป้อม” พูดง่ายๆ ว่า มีภาพลักษณ์เป็นตัวแทนของทหาร กับ “พรรครวมไทยสร้างชาติ” พรรคของ “บิ๊กตู่” ที่เป็นที่ชุมนุมของนักการเมืองสาย กปปส. จะสานภารกิจ “สืบทอดอำนาจ” ให้ลุงๆ ได้สำเร็จหรือไม่แต่ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเป็น “งานหิน” เพราะการเมืองช่วงนี้มันเลยช่วงเวลาของ กระแสทหาร และกระแส กปปส.ไปแล้ว !!