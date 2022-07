“ทักษิณ” สั่งเสีย ตายห้ามเผา-ขอเป็นอมตะของลูกหลาน

“ยิ่งลักษณ์-คนเพื่อไทย” แห่โพสต์อวยพรวันเกิด “ทักษิณ” ปล่อยคลิปอ้างผิดที่ไม่เข้าสังคมอีลีท ซื่อบื้อจนถูกการเมืองทำร้าย พ้อเสียดายเวลาไม่ได้ช่วยบ้านเมือง หวังกลับไทยชดเชยให้ “หญิงอ้อ” ระบุ แค่อยู่กับครอบครัวก็จบทุกอย่าง ลั่นตายห้ามเผา-เก็บร่างไว้ ขอเป็นอมตะของครอบครัว-ลูกหลานวันนี้ (26 ก.ค.) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ โพสต์เฟซบุ๊กเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุ 73 ปี ของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ว่า “สุขสันต์วันเกิดค่ะพี่ วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ น้องขอให้พี่ของน้องมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีพลังกาย พลังใจ ในการคิดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยของเราต่อไปน้องอยากบอกว่า พี่ชายคนนี้เป็นทั้งพ่อและพี่ชายที่แสนดีให้แก่น้องสาวคนนี้มาโดยตลอด และตลอดช่วงเวลา 5 ปีที่น้องมาอยู่กับพี่มา เรามีกันอยู่สองคนพี่น้อง เราปลอบโยนและให้กำลังใจกันในวันที่ต้องพลัดพลากจากครอบครัวและบ้านอันเป็นที่รัก เราดูแลจิตใจกันในวันที่มีความทุกข์ และยามป่วยไข้ ทุกวันนี้แม้น้องจะไกลบ้านแต่น้องก็ได้รับความรักและความอบอุ่นจากพี่เสมอ พี่คือคนคอยเติมเต็มและไม่ปล่อยให้น้องรู้สึกเหงา ทุกช่วงเวลาที่อยู่กับพี่จึงเป็นความรู้สึกที่ดีสำหรับน้องคนนี้จริงๆ วันเกิดปีนี้น้องเห็นพี่และครอบครัวมารวมกันพร้อมหน้าก็อดดีใจแทนพี่ไม่ได้ อยากให้พี่ชายของน้องมีวันเวลาที่อบอุ่นแบบนี้นานๆเหมือนเป็นยาหล่อเลี้ยงความสุขให้กับเรานะคะ ท้ายนี้ น้องอยากบอกกับพี่ว่าน้องภูมิใจที่ได้เกิดเป็นน้องสาวของพี่ค่ะ”ขณะที่ นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ โพสต์คลิปวิดิโอ “Long distance call” เป็นภาพครอบครัวชินวัตร พร้อมบทสัมภาษณ์นายทักษิณ ที่ให้บอกเล่าเรื่องราวของนายทักษิณที่ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว ระหว่างอยู่ที่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย นายทักษิณ ระบุว่า หลายคนทราบเรื่องของตนตั้งแต่เด็ก หลานคอยถามทำไมไม่กลับบ้านไปด้วย เด็กวัยนี้ฉลาดจำได้ทั้งหมด ตนถือว่าความสุขอยู่ที่บ้าน ทำให้กระชุมกระชวยมีกำลังในการต่อสู้เมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่า มีแผลในใจบ้างหรือไม่ที่ถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า นายทักษิณ ตอบว่า ชีวิตที่ผ่านมา ความโง่มาก่อนความฉลาด ผู้ดำเนินรายการถามว่าตอนที่รู้สึกว่าตัวเองโง่คือตอนไหน นายทักษิณ กล่าวว่า ตนอาจจะโง่เรื่องคน เพราะเป็นคนบ้านนอก ชีวิตง่ายๆ พอมาอยู่ กทม. ชีวิตก้าวกระโดด ผ่านสังคม กทม.น้อยไป สังคมของอีลีทน้อยไป เราไม่อยู่ในสังคมอีลีท แม้ฐานะเราจะเป็นอีลีท แทนที่จะเข้าสังคมอีลีท แต่ไปเข้าการเมืองเลย กลายเป็นคนซื่อบื้อคนหนึ่ง เหมือนเราไม่รู้วิธีอยู่ในป่าแล้วถูกปล่อยเข้าไป บางอย่างใน yes มี no อยู่ซึ่งเราไม่เข้าใจ เพราะเราคิดว่าทุกคนจะเหมือนเราแต่ชีวิตของคนอีลีทเขาซับซ้อน เป็นสิ่งที่ตนต้องเรียนรู้แต่ไม่คิดเรียนรู้แล้วแก่แล้วนายทักษิณ กล่าวอีกว่า ตนไม่ได้เฮิร์ตแต่เสียดายตัวเองที่น่าจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองมากกว่านี้ ตนไม่เคยกลัวตาย ถูกลอบสังหารมา 4 รอบ แต่รู้สึกเฉยๆ เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ยอมรับมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ ตนรู้ว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้ในครอบครัวรู้ เราไม่อยากให้เขาไปเจอคนที่ไม่คิดดีกับเรา เจอแล้วจะได้ระวังตัวเมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่า อีก 20-30 ปี แคร์หรือไม่ที่วิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าแล้วอาจไม่ทันเห็น นายทักษิณ กล่าวว่า แน่นอน ระหว่างที่เราอยู่ไม่รู้พระเจ้าจะเอาตัวเราไปเมื่อไร แต่ระหว่างที่อยู่ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับคนที่เรารักและรักเรา สำหรับคนที่ไม่รักเราทำให้รักเรายาก แต่คนที่อยู่ตรงกลางก็อยากให้เขาเข้าใจ ทุกวันนี้ตนไม่ได้มีอะไรเลย เป็นคนที่อยู่เมืองนอกกลับประเทศก็ไม่ได้ แต่มีคนที่รัก เวลารักลูกก็อยากไม่ให้เขาลำบากเหมือนตน ตอนสร้างตัวเองทุกอย่างบีบคั้นโดยเฉพาะเรื่องการเงิน แต่ตนเป็นคนขอกำลังใจกับครอบครัวมาตลอด อย่างอยู่เมืองนอกต้องโทรกลับบ้านทุกวันโทร.หาลูก โทร.หาคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นานๆ ก็ต้องคุยกับหลานกลัวหลานลืม“การเมืองมันเป็น Zero Sum Game ถ้าเราสุขเขาจะทุกข์ ถ้าเราทุกข์เขาจะสุข ทำไมไปทุกข์เพื่อให้เขาสุข เราต้องสุขเพื่อให้เขาทุกข์ ถ้าเจอหน้าสัมภาษณ์ผมทีไรดูผมไม่ทุกข์ 16 ปี แล้วนะ ไม่ทุกข์ ชีวิตต้องดำเนินต่อไปคุณที่รักเราจะได้มีความสุขไปด้วย” นายทักษิณ กล่าวเมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่า เราอธิบายตัวเอง อธิบายครอบครัว อธิบายการเมืองหมดแล้ว เวลายืนมองกระจกกำลังเห็นใคร นายทักษิณ กล่าวว่า เห็นคุณหญิงพจมาน ตนสงสารคุณหญิงพจมาก ตนตัดสินใจกลับเมืองไทย เพราะว่าคุณหญิงพจมานรับภาระแทนตนไว้เยอะสงสารเมื่อถามว่า มันจะถึงวันเปลี่ยนความรู้สึกสงสารออกจากใจได้หรือไม่ นายทักษิณ กล่าวว่า เมื่อตนกลับไปแล้ว ได้อยู่กับครอบครัวแล้วมันก็จบทุกอย่าง วันนั้นเมื่อตนกลับไปอยู่กับครอบครัวก็ต้องทำตัวให้แข็งแรงเพื่อชดเชยเวลาที่หายไป ใช้เทคโนโลยีช่วยเพื่อให้ตัวเองไม่บกพร่องเมื่อถามว่า ไม่ได้คาดหวังว่าหลานต้องต่อสู้ไปเป็นผู้นำประเทศ นายทักษิณ ตอบว่า ไม่ เขาคิดเองเป็น เพียงแต่เราต้องการให้เราอยู่กับเขา รักและห่วงใยเขา มีกำลังใจเหมือนมีตาอยู่ด้วยตลอด“ผมเองสั่งครอบครัว ตายไม่เผา ให้เก็บไว้ ให้เก็บร่างไว้ไม่ให้เผา นี่คือ สิ่งที่ผมต้องการให้การต่อสู้ของผม ให้ชีวิตผม เป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลาน” นายทักษิณ ระบุผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ความเคลื่อนไหวในประเทศ ส.ส. แกนนำ และสมาชิกพรรคเพื่อไทย ต่างนัดหมายกันโพสต์อวยพรวันคล้ายวันเกิดนายทักษิณอย่างพร้อมเพรียงเหมือนหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งในหลายจังหวัดก็ได้มีการจัดงานทำบุญให้แก่นายทักษิณด้วย