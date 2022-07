แจงผลสำรวจ Gallup Global Emotions 2022 ไม่มีเนื้อหาไทยยิ้มให้ผู้คนรั้งท้ายอาเซียน

วันนี้ (20 ก.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ได้มีการรายงานข่าวผ่านสื่อหลายช่องทาง เกี่ยวกับผลสำรวจ Gallup Global Emotions Report 2022 ในหัวข้อ A Southeast Asian Country That Treats People With a smile (ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยิ้มแย้มให้ผู้คนมากที่สุด) โดยอ้างอิงข้อมูลจากเพจ Southeast Asia Stats และในรายงานดังกล่าว ระบุว่า ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 9 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นจากการตรวจสอบต้นฉบับรายงาน Gallup Global Emotions 2022 ซึ่งมีการอ้างอิงตามรายงานข่าวแล้ว ไม่พบเนื้อหารายงานหรือการสำรวจในหัวข้อ A Southeast Asian Country That Treats People With a smile แต่อย่างใดน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ประเด็นหลักของการสำรวจและการจัดทำรายงาน Gallup Global Emotions 2022 เป็นการระบุถึงดัชนีของอารมณ์เชิงบวก เชิงลบ ความเครียด ตลอดจนความกังวลของผู้คนทั่วโลก โดย Gallup ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสำรวจได้เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ใน 122 ประเทศ เกือบ 127,000 คนในปี 2564 และต้นปี 2565 ที่ผ่านมา โดยพบว่าในภาพรวมดัชนีประสบการณ์เชิงลบของคนทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีความกังวล ความเครียดมากยิ่งขึ้นในช่วงที่โลกได้เผชิญกับภาวะสงคราม เงินเฟ้อ และการระบาดใหญ่ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ประสบการณ์เชิงบวกในภาพรวมปรับตัวลดลงทั้งนี้ ตามรายงานระบุถึงประเทศที่ผู้คนได้รับมีประสบการณ์เชิงบวกมากที่สุด (Highest Positive Experiences) 5 ประเทศได้แก่ ปานามา (85) อินโดนีเซีย (84) ปารากวัย (84) เอลซัลวาดอร์ (82) และ ฮอนดูรัส (82) ส่วนประเทศที่มีประสบการณ์เชิงบวกน้อย (Lowest Positive Experiences) 5 ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน (32) เลบานอน (37) ตุรเคีย (42) อียิปต์ (52) และเนปาล (53)อย่างไรก็ตาม คำถามเกี่ยวกับการยิ้มและหัวเราะเป็น 1 ใน 5 คำถามที่ผู้สำรวจใช้ถามผู้คนใน 122 ประเทศ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์เชิงบวก (Positive Experience Index Question) แต่ไม่ได้มีการระบุในรายงานแต่อย่างใดว่าแต่ละประเทศ รวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีคะแนนอยู่ที่เท่าใดน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การที่ไทยเป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้นๆ ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก รอยยิ้มของคนไทย และจิตใจที่ดีของคนไทยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาเยือนและยกให้ประเทศไทยเป็น “Land of smile”ในช่วงของการผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งนั้น รัฐบาลก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลต้อนรับและสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้เป็นความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไปด้วยกัน