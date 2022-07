'ซีพีออลล์ ' จับมือจิตสาธารณะ - พนง. เซเว่น ลงพื้นที่ปรับปรุงวัดบางพูด ในวันอาสาฬหบูชา

ผู้บริหารซีพีออล์ ร่วมกับ ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น จัดกิจกรรมโครงการ 'เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร ' ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดบางพูดใน จ.นนทบุรี เนื่องในวันอาสาฬหบูชานายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะประธานพุทธปัญญาชมรมและประธานชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทได้จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร "แต่งแต้มเติมบุญ" เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันเข้าวัดเพื่อประกอบศาสนพิธีร่วมกัน โดยพุทธปัญญาชมรม พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ได้ร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระเข้าวัดทำบุญและทำกิจกรรมจิตสาธารณะไปพร้อมกัน ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาดบริเวณวัด สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงทาสีกำแพง ณ วัดบางพูดใน ปากเกร็ด นนทบุรีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนได้ร่วมทำบุญใหญ่ นอกจากการไหว้พระ สวดมนต์ ฟังธรรม ถวายผ้าป่า แล้วยังได้จัดให้มีการกวาดลานวัด ปรับภูมิทัศน์วัด และสนับสนุนอุปกรณ์ในการบูรณะทาสีกำแพงวัดไปพร้อมกัน ซึ่งก็เป็นการทำบุญในอีกรูปแบบหนึ่ง""โครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่ทางซีพี ออลล์ได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 26 แล้ว ในช่วงโควิด 19 ได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจได้ร่วมฟังธรรมะสวดมนต์ผ่าน live สดไปพร้อมๆกับพนักงานเพื่อให้ทุกคนนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา ทางซีพี ออลล์ จึงได้จัดเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯสัญจร โดยผนวกกิจกรรมธรรมะกับกิจกรรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำบุญ ทำนุบำรุงพุทธศาสนาไปพร้อมๆกันในวันเดียว โดยจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางซีพี ออลล์ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 10 ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของภาคเอกชนที่จะช่วยประเทศชาติได้ เซเว่นฯไปอยู่ที่ไหนก็จะช่วยดูแลสังคม ชุมชน"ทางซีพี ออลล์ มีการปลูกฝังพนักงานในด้านการมีจิตสาธารณะ และนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ ใน 1 เดือนจะมี 3 สัปดาห์ ที่นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดต่างๆ มาแสดงธรรมเทศนาให้พนักงานได้ฟังทุกวันศุกร์ช่วงเที่ยงและหนึ่งสัปดาห์ของเดือนจะเชิญฆราวาสที่มีชื่อเสียงมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะกัน นอกเหนือจากพนักงานแล้วยังมีประชาชนในย่านสีลมและผู้ที่สนใจร่วมทำบุญ ฟังธรรมบรรยาย เพื่อสร้างพื้นที่ธรรมะสำหรับคนเมือง และได้นำธรรมะที่ได้ฟังไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน“นอกจากโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ นี้ยังมีการจัดสอบธรรมศึกษาซึ่งดำเนินการมาแล้ว 20 ปี โดยซีพี ออลล์ ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ของบริษัทเป็นสถานที่สำหรับสอบนักธรรม และพนักงานของบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ปัจจุบันมีพนักงานได้เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาแล้วจำนวนกว่า 13,500 คน สำหรับกิจกรรมแต่งแต้มเติมบุญ นับเป็นการทำบุญอย่างมีสีสัน ที่พนักงานทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำจิตสาธารณะ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นับเป็นการ สร้างความสุข และความสามัคคีในหมู่พนักงาน เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคม ตามปณิธานองค์กรที่ว่า ‘ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน’” นายยุทธศักดิ์กล่าวด้าน น.ส.ธัญญลักษณ์ ตันสกุล ตัวแทนชมรมจิตสาธารณะ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ช่วงเช้าได้ร่วมถวายเทียนพรรษา และผ้าป่าสามัคคี รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสานะคะ ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ โดยมีพนักงานร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันที่จะมาทำความดี รวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนรอบข้างด้วย โดยส่วนตัวรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวันนี้ เพราะทั้งได้ร่วมทำบุญ แลได้ทำประโยชน์กับสังคมด้วย ดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่เข้มแข็ง ที่สนับสนุนการทำความดีตอบแทนคืนสู่สังคมขณะที่ นางสาวสุขุมาล กิตติวิสาร กล่าวว่า CP ALL มีโครงการที่ตอบแทนคืนสู่สังคมอยู่มากมาย ทั้งการนำของไปมอบเพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบข้างที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ด้วย โดยส่วนตัวเคยไปร่วมโครงการครัวปันอิ่ม ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงอยากเชิญชวนพนักงาน CP ALL มาร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมทำความดีตอบแทนสังคม และขอขอบคุณ CP ALL ด้วย ที่จัดกิจกรรมและโครงการแบบนี้ให้โอกาสพนักงานได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์แก่สังคม