“รองฯสุชาติ” หารือ “ทูตจีน” เห็นพ้องเร่งผลักดันเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว-จีน

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.65 นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย นายสรอรรถ กลิ่นประทุม, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง, นายศุภชัย ใจสมุทร, นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ และนายพีรเดช คำสมุทร ร่วมให้การรับรอง นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ บ้านพักรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 จ.นนทบุรี โดยมี นายไพศาล พืชมงคล และนายดุลยทัศน์ พืชมงคล ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1, นายพิเชษฐ์ คณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง, น.ส.รัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมให้การรับรองโดย นายสุชาติ ได้กล่าวช่วงหนึ่งว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้พบกันเมื่อครั้งที่เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน 90 ปี รัฐสภา และขอฝากความขอบคุณไปยัง นายหวัง อี้ (H.E. Mr. Wang Yi) มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยด้วยการพบปะครั้งนี้นอกเหนือจากการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งความร่วมมือที่สำคัญคือโครงการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงไทย - สปป.ลาว - จีนซึ่งการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงในส่วนของประเทศไทยนั้น นายสุชาติ ได้กล่าวยืนยันว่า ตนและ ส.ส.จะช่วยกันผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน พร้อมทั้งขอขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การผลักดันการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งผลไม้ไทยผ่านด่านศุลกากรจีน และการจัดให้มีการประชุมหารือทวิภาคีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างตนกับ นายหวัง เฉิน (H.E. Mr. Wang Chen) รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน“และในโอกาสที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 (APPF 30) ระหว่างวันที่ 26 - 29 ต.ค.65 ขอเชิญให้สภาประชาชนแห่งชาติจีนส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือถึงบทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย” นายสุชาติ กล่าวด้าน นายหาน จื้อเฉียง กล่าวขอบคุณรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ที่ได้เชิญตนมาหารือกันในวันนี้ ทั้งนี้ การเดินทางเยือนประเทศไทยของมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนในครั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้มีการเจรจาหารือถึงความร่วมมือในหลาย ๆ ด้าน เช่น โครงการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูง และการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจไทย - สปป.ลาว - จีน ซึ่งผลการหารือนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง“ผมขอขอบคุณรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และ ส.ส.ของไทย ที่จะช่วยผลักดันโครงการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงให้สำเร็จโดยเร็ว ในฐานะเอกอัครราชทูตพร้อมประสานงานและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือไทยในเรื่องต่าง ๆ เช่น การอำนวยความสะดวกในการขนส่งผลไม้ไทยผ่านด่านศุลกากรจีน การผลักดันให้นักศึกษาไทยได้กลับเข้าไปศึกษาต่อในจีน ตลอดจนผลักดันให้มีการเพิ่มเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น” นายหาน จื้อเฉียง ระบุ.