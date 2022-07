รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐบาลมั่นใจ โมโตจีพี สนามประเทศไทย 3 ก.ย.-2 ต.ค.นี้ สร้างแรงส่งฟื้นท่องเที่ยวต่อเนื่อง เป็นรายการกีฬาระดับโลกใหญ่ที่สุดในประเทศหลังโควิด19 พร้อมสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ความเป็นไทยในบัตรเข้าชมงาน เปิดขาย 8 ก.ค. นี้วันที่ 7 ก.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกิจกรรมซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sport Tourism เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดแรงส่งการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. นี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและผู้สนับสนุนจากเอกชนจะจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโตจีพี ประจำปี 2565 “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” (OR Thailand Grand Prix 2022) ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยเป็นการแข่งขันกีฬาระดับโลกรายการใหญ่ที่สุดที่มีการจัดในประเทศไทยหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด19 ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าที่จะให้เป็นรายการแข่งขันที่สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่สำคัญ“การกีฬาแห่งประเทศไทยคาดว่ารายการโมโตจีพีจะดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้าชมตลอดการแข่งขันเป็นหลักแสนคน กระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าชมงานทั้งค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าซื้อสินค้าของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในจ.บุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง และเป็นรายการที่ช่วยผลักดันการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยไปสู่ระดับโลก” น.ส.ไตรศุลี กล่าวรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการแข่งขันโมโตจีพี สนามประเทศไทยครั้งนี้ยังได้สอดแทรกความเป็นไทยลงไปในบัตรชมการแข่งขันให้ผู้ซื้อบัตรเก็บเป็นที่ระลึก เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้จดจำอัตลักษณ์ของประเทศไทย โดยผู้จัดงานได้ออกแบบบัตรเข้าชม 4 เวอร์ชั่น ภายใต้แนวคิด “THAILAND TO THE WORLD” เน้นลายเส้นลวดลายอ่อนช้อยสะท้อนเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกผ่าน “หนุมาน” ตัวละครในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์และเป็นตัวแทนของความซุกซน ขี้เล่น เคลื่อนไหวรวดเร็ว ว่องไว เหมือนบุคลิกของนักแข่งที่มีความสนุกสนาน คล่องแคล่ว และใช้ความเร็วในการแข่งขันสำหรับบัตรเข้าชมการแข่งขัน โมโตจีพี สนามประเทศไทย จะเปิดขายตั้งแต่วันพรุ่งนี้(8 ก.ค.) เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ที่ www.allticket.com