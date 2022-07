ครม.ไฟเขียวไทยร่วม The Asia Initiative แลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีชาติเอเชีย เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บ

วันนี้ (5 ก.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ The Asia Initiative โครงการที่ก่อตั้งขึ้นโดย Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes หรือ Global Forum ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECDสาระสำคัญของโครงการ The Asia Initiative จะเป็นการดำเนินตามมาตรฐานสากลด้านความโปร่งใสทางภาษี เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาหลบเลี่ยงภาษีและทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ผ่านความร่วมมือระหว่างสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในส่วนของการกำหนดมาตรฐานเพื่อสร้างความโปร่งใสทางภาษี การร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยจัดเก็บภาษีในเอเชีย การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงพหุภาคี (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters :MAC) ของประเทศที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้ โครงการ The Asia Initiative จะมีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ 2565-2569 โดย Global Forum ได้เชิญประเทศสมาชิกในเอเชียรวมถึงประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนี้ โดยประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คือการได้ยกระดับการดำเนินการด้านแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งส่วนของแบบร้องขอ ข้อมูลการเงินแบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงจุดยืนประเทศไทยในการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากล รวมถึงได้ศึกษานโยบายและมาตรการบริหารการจัดเก็บภาษี การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศต่างๆ ในเอเชีย